Lidí s psychickými potížemi v pandemii přibylo, zájem o on-line terapii roste

On-line terapie také zpřístupnila odbornou pomoc lidem, pro které byla do té doby nedostupná.

Koronavirová krize se negativně podepsala na psychickém zdraví Čechů. Podle Rady vlády pro duševní zdraví stoupl v důsledku pandemie výskyt duševních onemocnění z cca 20 na 30 procent a riziko sebevražd vzrostlo třikrát. Zároveň ale pandemie podpořila popularitu on-line terapie, která pomáhá zvýšit dostupnost odborné pomoci i lidem, kteří by jinak z různých důvodů terapeuta nevyhledali.

Česká platforma pro on-line terapii Terap.io funguje už dva roky, během první vlny pandemie na jaře 2020 se počet uživatelů platformy ztrojnásobil. Důvodů je podle jejího zakladatele několik. „Nárůst psychických potíží související s pandemií a lockdowny byl jedním z důvodů. Zároveň si mnoho lidí, kteří docházeli na terapie, během pandemie vyzkoušelo sezení po telefonu nebo přes internet a zjistili, že to jde a že někdy jim to může vyhovovat i více. A třeba si i v on-line nabídce našli lépe vyhovujícího terapeuta,“ vysvětluje Chadi El-Moussawi.

On-line terapie zároveň zpřístupnila odbornou pomoc lidem, pro které byla do té doby z nějakého důvodu překážkou. Problém najít vhodného terapeuta v rozumné vzdálenosti měli typicky lidé z regionů a menších měst. Pro jiné byl bariérou čas strávený dojížděním na sezení. „On-line forma je v mnoha ohledech flexibilnější. Právě časová úspora je podle našich klientů nejčastěji zmiňovanou výhodou oproti osobnímu setkání s terapeutem,“ říká El-Moussawi.

Terapie i ve firmách

V poslední době začínají o duševní zdraví svých zaměstnanců více pečovat také firmy. Duševní zdraví má totiž přímý vliv na produktivitu práce. Potvrdila to i studie WHO, která vyčíslila náklady na investice do prevence v oblasti duševního zdraví jako 4x menší než případné ztráty z důvodu snížené produktivity zaměstnanců. „V posledních měsících se na nás obrátily desítky českých firem, které si všímají dopadů pandemie na psychiku svých zaměstnanců. Společnosti jako Bonami, Heuréka či Sodexo zařadily poukazy na online terapii mezi své zaměstnanecké benefity,“ potvrdil Chadi El-Moussawi.

Například firma Bonami připravila pro své zaměstnance tzv. home office balíček, který zahrnuje mimo jiné kredit na nákup monitoru a pohodlné kancelářské židle nebo lekce jógy. „Jedním z komponentů bylo i psychoterapeutické sezení, skrze které poskytujeme anonymně odbornou pomoc každému v týmu, kdo ji potřebuje,” říká vedoucí HR oddělení Bonami Tereza Vítková.

Párová či rodinná terapie

Počet registrací na platformě Terap.io i nadále roste v desítkách procent měsíčně, každý měsíc proběhne zhruba 1000 sezení. Do budoucna bude na platformě kromě individuální online terapii k využití také terapie rodinná či párová, kde terapeut funguje spíše jaké mediátor mezi více stranami. “Nabídneme také možnost spolupráce s více odborníky naráz a chceme také rozšířit jazykovou nabídku terapií,” dodal Chádí El-Moussawi.

Aktuálně přes českou on-line platformu Terap.io poskytuje své služby 70 ověřených terapeutů, registrovaných uživatelů je přes 5000. Nejčastěji se na tyto odborníky obrací lidé kvůli problémům ve vztazích, depresím, tíživé životní situaci nebo ti, kdo mají strach o své zdraví, rodinu, děti či o práci. Terapii využívají častěji ženy než muži.