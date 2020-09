Lidé se baví chybou ve vysílání ČT24. Hamáček mluvil jako monstrum z hororu

Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček ve čtvrtek na brífinku představil detaily rozesílání respirátorů a roušek seniorům. Běžnou tiskovku přenášela se zpožděním i Česká televize. Po několika vteřinách ji ovšem musela přerušit. Hamáčkův hlas totiž zkreslila patrně chyba v režii. Video s pobavenými komentáři koluje na sociálních sítích.

Lidé v komentářích přirovnávají zdeformovaný Hamáčkův hlas k mimozemšťanům nebo Fantomasovi. "Myslím, že zvukař z ČT je hodně vtipný," napsal k videu uživatel David Fikrle, který část vysílání nahrál na mobil a umístil na Facebook.

Ostatní v komentářích naráží také na to, že video už není dohledatelné v archivu České televize. "Přesně to jsem čekal, jsem rád, že jsem to chytil," vysvětlil v komentářích Fikrle.