Letošní zima může překvapit. Bude nejspíš jiná, než jak ji známe z posledních let

před 1 hodinou
Vypadá to, že nám letošní zima chystá překvapení – návrat v podobě starých dobrých zim. Aspoň na chvilku. Tak to alespoň zatím předpovídají meteorologové. Na přesnější odhady je ale brzy a do počasí ale může pořádně promluvit polární vír a další atmosférické vlivy, které rozhodnou, jestli k nám pronikne chladný arktický vzduch.
Podle většiny evropských modelů, včetně prestižního ECMWF, by listopad a prosinec měly přinést počasí bez výraznějších mrazů. Pokud napadne sníh, pak zase rychle roztaje, bílých Vánoc se tak pravděpodobně ani letos nedočkáme. "V prosinci to vypadá spíš na podprůměrné sněžení," uvádí meteorolog David Prantl z portálu In-počasí

Chladnější počasí v lednu

Na horách by se první souvislá sněhová pokrývka mohla objevit už v listopadu, ale mimo vyšší polohy bude zima zpočátku mírná. Nástup chladnějšího počasí modely předpovídají až v lednu, kdy by se teploty mohly přiblížit dlouhodobému normálu. "Takže se aktuálně nečekají tak teplé zimy, jako v minulých letech. V kontextu několika dekád, ale ta letošní stále bude teplotně nadprůměrná," říká Prantl. "Srážkově by mohla být normální. Na horách tak může být z pohledu lyžování zima dobrá," dodává ještě.

Vpády arktického vzduchu?

Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje průběh zimy, je polární vír. Jde o rozsáhlý systém silných větrů vysoko ve stratosféře nad severní polokoulí, který obíhá kolem Arktidy. Když je vír silný, zadrží studený arktický vzduch u pólů a zima je v Severní Americe a Evropě mírnější. Pokud ale zeslábne, studený vzduch se dostane dál na jih a může přinést mrazy i do střední Evropy. Meteorologové proto jeho vývoj nyní pečlivě sledují a zatím nejnovější předpovědi naznačují, že by mohl být slabší.

Návrat La Niñy

Z pohledu globální meteorologie se do hry vrací také jevy v Tichém oceánu, především pak La Niña,  která ochlazuje vody v oblasti rovníku a ovlivňuje proudění atmosféry. Podle amerického úřadu NOAA může tento jev přinést větší výkyvy počasí a studenější epizody, a to hlavně do Severní Ameriky.

"V Evropě, obzvláště střední, jsou jiné faktory mnohem důležitější a tento je v podstatě bezvýznamný," říká Prantl. "Předpovědi o extrémně chladné zimě jsou spíše mediální senzací, vědecké indicie k ní nejsou. Ostatně tyto informace o extrémním chladu v Evropě se na různých místech objevují každý rok," dodává závěrem.

