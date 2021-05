Legendární pekáč břišních svalů Wahlberga je pryč. Herec dramaticky tloustne

Policie podala na státní zastupitelství návrh na obžalobu dvou mužů z Kladna ve věku 33 a 44 let obviněných kvůli loňské vzpouře vězňů v Bělušicích na Mostecku. České televizi to v úterý potvrdila mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková. Protesty vězňů na přelomu října a listopadu údajně vyvolaly nepodložené informace o nemoci covid-19. Mužům hrozí za trestný čin vzpoury zvýšení trestů o tři až deset let.

"Minulý týden policie uzavřela vyšetřování a podala na státní zastupitelství návrh na obžalobu dvou obviněných," uvedla Světláková. Protestů se účastnilo nejprve 200 vězňů, další den se k nim připojily další dvě stovky. Na místě tehdy zasahovala policie, která uzavřela přístupové trasy k věznici včetně obce Bělušice. Policisté tehdy údajně do obce nepouštěli nikoho kromě místních a dozorců z věznice.