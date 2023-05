Kvíz: Polština má stejná slova jako čeština. Ale víte, co doopravdy znamenají?

Ministerstvo spravedlnosti kvůli úsporám, které po úřadech vyžaduje vládní úsporný balíček, provádí personální audit. Na středečním zasedání vlády to řekl ministr Pavel Blažek (ODS). Očekává bolestný proces, protože ministerstvo spravedlnosti podle něj, na rozdíl od jiných, v předchozích letech nebobtnalo. Očekává také, že všechna ministerstva úspory promítnou do takzvané systemizace služebních a pracovních míst na podzim.

Plány vlády na konsolidaci veřejných financí počítají s tím, že se sníží provozní výdaje na každém ministerstvu o pět procent, což by mělo za dva roky ušetřit 11,2 miliardy korun. Sníží se také objem peněz na platy ve státní správě o dvě procenta, od příštího roku to bude znamenat úsporu 9,7 miliardy korun.

Proces bude podle Blažka bolestný, ale udělat se musí. "Připravíme nějakou systemizaci úplně stejně jako ostatní kolegové. Bude se to muset provést někdy na podzim na všech ministerstvech a centrálních úřadech. Až to bude známo, tak vám to můžu říct," uvedl.