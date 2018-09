Kvalitní krytina + dobrý pokrývač = spolehlivá střecha

Pokud chceme, aby střecha opravdu sloužila svému účelu a vydržela nejméně tolik let, kolik garantují záruční lhůty výrobců, nestačí výhodně nakoupit střešní tašky. Nekvalitní a odbytou střechu pocítíte velmi brzy – jak na vlastní kůži, tak i na své peněžence.

Základ střechy tvoří kvalitní materiál: střešní tašky, různé typy izolace, krov, podmíněné vhodným projektem a poctivou realizací. Na materiálu se nevyplatí šetřit, pokud si chceme užívat pohody bez námahy na mnoho let. Pravdou však taky je, že nevhodně zvolená pokrývačská firma dokáže "pohřbít" i sebelepší materiál, proto je potřeba dbát na kvalitu i při výběru pokrývačské firmy.

Na co si dát pozor

Ještě, než se pustíme do vlastního pokrývání, je důležité zkontrolovat provedení izolace a osazení fólie. Je důležité používat kvalitní fólii a pracovat správným technologickým postupem. Bohužel i dnes se setkáváme s tím, že je fólie přibitá k latím hřebíky, či není dostatečně překrytá. Realizační firmy, které mají dostatek zkušeností a kladou důraz na kvalitu, však vědí, že nestačí pouze dodržet předepsaný postup. I takový detail, jako je použití kontralatí dostatečného průřezu, mohou některé firmy zanedbat. Střecha musí dýchat a při správném osazení tašek nehrozí ani při latích 5 x 5 cm nebo 5 x 8 cm nebezpečí podfouknutí střechy. Pokud má střecha menší spád doporučuje se těsnění pod kontralatě.

Krytina: pátá fasáda

Korunou celého střešního systému je vlastní krytina. Je vystavena nepřízni počasí, střídání různých klimatických vlivů, které mají na krytiny obecně destruktivní účinky. Doporučujeme zvolit takový typ krytiny, který je mimořádně odolný vůči všem zmíněným vlivům, navíc má dostatečnou hmotnost, díky čemuž odolává i extrémním poryvům větru - tedy betonovou krytinu. Nabídku společnosti KM Beta a.s. tvoří tři základní typy betonových střešních tašek, které jsou určeny pro sklony střech od 12-90° pro jakýkoli tvar stavby. KMB Beta a KMB Hodonka jsou profilované tašky se zvýšenou vodní drážkou. Tyto tašky jsou vhodnou volbou i při rekonstrukcích střech bez posouvání a výměny latí. Plochá taška KMB ROTA je určena na pokrytí střech se sklonem od 15 do 90 stupňů a od předchozích dvou se liší svým hladkým a rovným povrchem a vyrábí se pouze v černé barvě. Je vhodná pro moderní stavby s jednoduchým designem.

Praktické a odolné doplňky

Nedílnou součástí portfolia společnosti jsou betonové střešní doplňky - dostupné stejně jako střešní krytina v sedmi barevných provedeních a jejich výhodou je delší životnost než u plastových doplňků.

Společnost KM Beta a.s. jako jediný výrobce nabízí celobetonové střešní doplňky a postupně jimi nahrazuje ty plastové. Výhodou betonových střešních doplňků vůči těm plastovým je jejich odolnost vůči klimatickým vlivům a taky jejich životnost (až 100 let). Společnost KM Beta a.s. například jako jediná na trhu nabízí betonovou tašku kabelových a hadicových prostupů pro všechny tři typy základních tašek a další doplňkové tašky se zárukou až 30 let.

