Kuriózní tresty. V Indii můžete skončit za mřížemi i za nedostatečné venčení psa

Indie je zemí s nejdelším textem ústavy na světě a také zemí nesčetných zákonů, a to i velmi kuriózních. Pokuta či trest vězení hrozí například za nedostatečné venčení psa, odhazování odpadků v zoo či pouštění draka "způsobem, který vyvolá poplach".

Podle místních zákonů můžete být v Indii obviněni, například i pokud přivážete zvíře na ulici, nebudete dostatečně venčit svého psa anebo zkusíte přesvědčit matku miminka, že by ho namísto kojení měla krmit umělou výživou, napsal server BBC.

Z 882 federálních zákonů jich 370 obsahuje trestněprávní ustanovení - dohromady jde o 7 305 trestných činů a opomenutí, od absurdních až po ty závažné, jako je nezákonné držení zbraně, vražda a sexuální napadení.

Indická nezávislá expertní skupina Vidhi Centre for Legal Policy vypracovala zprávu nazvanou Stav systému: Pochopení rozsahu zločinu a trestu v Indii, v níž nynější stav označila za "indickou krizi nadměrné kriminalizace". V ní přináší komplexní databázi trestných činů v zemi a mapuje rozsah kriminalizace ve federálních zákonech.

Nelegální pokus o sebevraždu a další bizáry

Do střetu se zákonem se Indové mohou dostat i celou řadou běžných, každodenních činností, například za opravu protékajícího kohoutku bez povolení nebo za to, že na požádání neuvedou jméno majitele budovy. Pokuta deset rupií (asi dvě koruny padesát) hrozí za zatoulaného vepře na poli či na silnici, za rušení zvířat nebo odhazování odpadků v zoologické zahradě lze uložit až šest měsíců vězení nebo pokutu 2000 rupií a nedostatečné venčení psa může vyjít na 100 rupií či až tři měsíce vězení.

Propagace kojeneckých mléčných náhražek nebo přesvědčování matek, aby místo kojení sáhly po lahvičce s umělou výživou, může vést až ke třem letům vězení nebo pokutě 5000 rupií. Podle BBC bylo cílem tohoto opatření omezit agresivní marketing společností vyrábějících umělou výživu, ale zákon se vztahuje i na jednotlivce.

Indický právní server Lawyered přidává ke sbírce absurdních zákonů v Indii například ten, podle něhož je pokus o sebevraždu nelegální - pokud neskončí smrtí. Zákon uvádí, že úspěšná sebevražda je legální. Pokud dotyčný či dotyčná zemře, trestní stíhání padá, ale pokud přežije, může se z tohoto trestného činu zodpovídat a nést za něj následky. Podle jiného zákona je v Indii legální prostituce, pokud je provozována v soukromí, ovšem nelegální je "profese pasáka" či shánění zákazníků na veřejnosti.

V Indii je nejčastějším trestem vězení - za 73 procent trestných činů hrozí odnětí svobody v rozmezí od jednoho dne do 20 let. Zpráva skupiny Vidhi Centre for Legal Policy také uvádí, že více než 250 trestných činů ve 117 zákonech se týká prodlení při vyplňování dokumentů - od majetkových přiznání a přiznání k dani z nemovitosti až po prohlášení o darech. Přibližně 124 trestných činů v 80 zákonech kriminalizuje bránění úřední osobě, přičemž často není jasně definováno, co spadá pod pojem "bránění".

V Indii stále platí i trest smrti, který je možné dostat nejen za vraždu nebo vzpouru, ale i za poškození ropovodu nebo plynovodu a soud ho teoreticky může udělit i strážnému či muži na hlídce, který byl přistižen, že spal ve službě. Podle BBC hrozí trest smrti v Indii za 301 činů.