Zážitek na celý život. Muž letěl v prázdném letadle, společnost mu dělaly jen letušky

Jistého Litevce na cestě do Itálie za lyžováním příjemně překvapilo, že se na palubě letadla ocitl zcela sám, bez dalších spolucestujících. Byl jediným pasažérem v letadle typu Boeing 737-800.

Litevec Skirmantas Strimaitis cestoval z litevského hlavního města Vilniusu do severoitalského města Bergama v půli března. Letadlo, které obvykle pojme 188 lidí, měl celé jen pro sebe. Společnost na palubě mu dělali dva piloti a pět členů palubního personálu. Příhoda zaujala agenturu AP.

Strimaitis se AP svěřil, že let, který trval více než dvě hodiny, byl "jedinečný zážitek na celý život".

Cestovní agentura Novaturas uvedla, že si letoun pronajala, aby z Itálie přepravila do vlasti skupinu turistů, a nabídla do prodeje i letenky pro zpáteční let, aby se letadlo nevracelo prázdné. Koupil si ji však jediný člověk.

Aerolinky se v současnosti potýkají se zákazem letů všech letadel Boeing typu 737 MAX, což je nejnovější verze Boeingu 737. Firma je nepouští do provozu poté, co v březnu a loni v říjnu dva letouny tohoto typu havarovaly.

