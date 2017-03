před 11 minutami

Lyžař projel městem s jetpackem na zádech | Video: | 01:33

Známý slovinský reprezentant ve skikrosu Filip Flisar proslul agresivní jízdou při závodech či mohutným knírem, se nyní u veřejnosti zapsal dalším bláhovým kouskem. Na záda si přidělal plynové trysky, zažehnul a profrčel svým rodným městem - Mariborem. Ze svahů domů to bral přes kopce, a to i směrem vzhůru, přes most, fotbalové hřiště, park, schody, ulice i přes zamrzlé jezero.

autoři: Reuters, Magazín