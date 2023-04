Vědcům se podařilo natočit ryby v dosud nevídané hloubce. Překvapilo je, co jsou zač

Vědecký tým z Austrálie a Japonska natočil a odchytil ryby v rekordní hloubce více než osmi kilometrů pod mořskou hladinou. "Terčovkovití jsou skvělí, úžasní. Většina ryb z této čeledi žije ve velmi mělkých vodách," užasl vedoucí expedice Alan Jamieson.

Expedice, která je součástí desetiletého výzkumu nejhlubší rybí populace na planetě, strávila na moři u jihu Japonska dva měsíce a mořské dno zkoumala pomocí dálkově ovládaných kamer. Ty zachytily druh ryby z čeledi terčovkovitých plovoucí v hloubce 8336 metrů v Boninském příkopu.

"Japonské příkopy byly neuvěřitelným místem k prozkoumání, jsou tak bohaté na život, dokonce až na samém dně," Alan Jamieson ze Západoaustralské univerzity, která na výzkumu spolupracovala s Tokijskou univerzitou mořské vědy a technologie.

Jamieson potvrdil, že tým odchytil dvě ryby druhu Pseudoliparis belyaevi do pastí nastražených v hloubce 8022 metrů v Japonském příkopu. Jedná se o první ryby odchycené více než osm kilometrů pod mořskou hladinou.

Kamery spuštěné z výzkumného plavidla typu DSSV Pressure Drop pak v Boninském příkopu zaznamenaly blíže neupřesněný druh ryby z čeledi terčovkovitých plovoucí o dalších více než 300 metrů hlouběji. "Terčovkovití jsou skvělí, úžasní. Většina ryb z této čeledi žije ve velmi mělkých vodách. Některé z nich jsou dokonce v ústích řek, takže je nepovažujeme za hlubokomořské ryby. Ale rozšířily se do všech koutů světa a předběhly všechny hlubokomořské ryby," tvrdí vědec.

"Nedoceňujeme skutečnost, že to (hluboké moře) je v podstatě většina planety Země a že by se měly vynaložit prostředky na jeho pochopení a na to, abychom zjistili, jak ho ovlivňujeme a jak funguje," dodal Jamieson.