Samice Jakei si vybojovala alfa pozici a šéfuje makakům. Jde o unikátní fenomén

Devítiletá samice Jakei se stala šéfkou téměř 700členné tlupy makaků červenolících, která žije v přírodní rezervaci na japonském ostrově Kjúšú. Stalo se tak poprvé za 70 let existence rezervace a v opičím světě jde o zřídka vídaný fenomén.

Jakeina cesta na vrchol tlupy začala letos v dubnu, kdy porazila vlastní matku a stala se alfasamicí tlupy v přírodní zoologické zahradě Takasakijama ve městě Óita. To by pro většinu opičích samic byl nejvyšší vrchol, jakého může dosáhnout. Ale Jakei se rozhodla pustit plnou vahou svého deset kilogramů vážícího těla do boje proti samcům.

Koncem června tato kurážná samice vyzvala a přeprala Sančua, 31letého alfasamce, který vedl "tlupu B" v rezervaci posledních pět let. Překvapení strážci rezervace Takasakijama, kde během 70 let její existence nikdy tlupu makaků červenolících nevedla samice, se 30. června rozhodli provést "burákový test".

Nachystali pro tlupu oříšky a sledovali, kdo se z nich nakrmí jako první. Sanču ustoupil stranou a nechal Jakei, aby si posloužila lahůdkou přednostně. Tím potvrdil její vůdčí postavení.

"Od té doby leze Jakei po stromech a třese s nimi, což je vyjádření moci a velmi zřídkavé chování u samic," řekl listu The Guardian průvodce v rezervaci Takasakijama Satoši Kimoto. "Chodí kolem s ocasem nahoru, a to je u samic také velmi nezvyklé," dodal Kimoto.

Takasakijama vznikla jako rezervace pro opice v roce 1952 a je domovem zhruba 1500 makaků červenolících, kteří jsou rozdělení do tlupy A a tlupy B. Opice žijí převážně na zalesněné hoře uprostřed rezervace a do nižších poloh si chodí pro jídlo, které jim nosí strážci.

Volně žijící populace makaků červenolících se odhaduje na 100 tisíc jedinců a je rozšířena na třech hlavních japonských ostrovech - Kjúšú, Honšú a Šikoku. Je o nich známo, že jsou občas agresivní, a návštěvníkům rezervace strážci proto radí, aby se nesnažili s makaky navázat oční kontakt, protože to vnímají jako výzvu.

