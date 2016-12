před 25 minutami

Pokud si dramaturgové silvestrovských pořadů lámou hlavu se scénářem, měli by zabrousit do zpravodajství hasičů a policistů. Protože takové zápletky nejdou vymyslet, ty se musejí stát. Dozvěděli by se například, že matka nechala mimino ve vlakovém depu a vydala se po kolejích hledat přítele, že dopravní nehodu může na panelovém sídlišti způsobit i vozka s povozem, popřípadě že děti se mohou omylem připoutat k židli nebo prostrčit hlavu záchodovým prkénkem.

autor: hrz