Muž se omylem vystřelil ze stíhačky při narozeninovém letu. V panice zatáhl za páku

Asi jedno z nejhorších překvapení svého života si vysloužil 64letý muž, který dostal od svých kolegů k narozeninám let ve stíhačce Rafale B. Z dárku byl tak vyděšený, že ve výšce 760 metrů omylem zatáhl za páku, díky které se z letounu automaticky katapultoval. Podrobnosti incidentu z března minulého roku zveřejnili vyšetřovatelé 6. dubna.

Výkonný ředitel francouzské bezpečnostní firmy dostal k 64. narozeninám od kolegů let stíhačkou Dassault Rafale B. Když dorazil na leteckou základnu v Saint-Dizier na severovýchodě Francie a zjistil, co si pro něj kolegové připravili, způsobilo mu to takový stres, že před nástupem na palubu měl zvýšenou tepovou frekvenci až na 140 úderů za minutu. Vyšetřovatelé to zjistili z hodinek, které měl muž na sobě.

Obdarovaný ředitel o podobný adrenalinový zážitek neměl zájem, a navíc i postrádal jakýkoliv výcvik, který by ho na let ve stíhačce připravil. Nikdo také nedbal vstupní zdravotní prohlídky, na níž lékař muži doporučil maximální přetížení 3G. To však ve stíhačce Rafale dosahuje až 4G. "Společenský tlak ze strany firmy, reprezentované značným množstvím kolegů, zabránil obdarovanému vše odmítnout," cituje časopis Le Point záznam vyšetřovatelů.

Šetření také odhalilo, že muž měl špatně nasazenou přilbu i bezpečnostní pás. Kvůli tomu se začal "vznášet" nad sedadlem, jak letoun nabíral rychlost. To ho vyděsilo takovým způsobem, že se postavil a chtěl se uklidnit tím, že se něčeho chytí. Bohužel se však chytil páky, která ho ze stíhačky automaticky vystřelila s padákem.

Muž se katapultoval ve výšce asi 760 metrů při rychlosti 500 km/h jen několik vteřin po vzletu. Otevřel se mu padák, ztratil však špatně připevněnou přilbu. Přistál poměrně měkce na poli blízko francouzsko-německé hranice bez větších zranění, pro jistotu ho záchranáři převezli do nemocnice na pozorování. Pilotovi se podařilo situaci zvládnout tak, aby Rafale B nevystřelila i jeho. Přistál i přes ztrátu pasažéra a klenby kokpitu. Pokud by ale nezvrátil automatické vystřelení z obou sedaček, letoun za 70 milionů eur by se zřítil a mohl by způsobit další škody při pádu.

Varování před návratem do práce

"Až se všichni vrátíme do práce, nezapomeňte na tento příběh. Nikomu nedávejte jako dárek adrenalinový sport, tím spíše ne postaršímu kolegovi, pokud si nejste stoprocentně jistí, že o něj má zájem," uvádí francouzský zpravodajský server Breakingnews.fr.

Stíhací letoun Dassault Rafale B používá francouzské vojenské letectvo a dosahuje rychlosti až 1400 km/h. Vyhlídkové lety armáda příležitostně nabízí pro natáčení filmů či dokumentů, politikům nebo právě osobám z bezpečnostního sektoru.