Máte příliš krátké šortky, řekla učitelka studentce. Ta se na protest před třídou svlékla

před 2 hodinami

Studentka vysoké školy v newyorské Ithace neunesla kritiku svojí učitelky. Ta ji před třídou napomenula, že má příliš krátké šortky, a odvádí tak pozornost mužské části publika od přednášené látky.

Letitia Chaiová studuje na univerzitě v newyorské Ithace a její jméno znali do uplynulého víkendu pouze její přátelé a spolužáci. Vše se změnilo, když se studentka na protest proti údajné diskriminaci svlékla a svoji prezentaci přednesla pouze ve spodním prádle. Vše navíc vysílala živě na Facebooku.

Na gesto studentky poukázala americká média, podle kterých Chaiovou k odvážnému činu vyprovokovala profesorka. Ta Letitiu při zkoušce prezentace zkritizovala před celou třídou za příliš krátké šortky s tím, že akorát odvádí pozornost mužů.

"Myslím, že jsem z toho byla tak vykolejená, že jsem ani nevěděla, jak na to mám reagovat," řekla Chaiová lokálnímu deníku The Cornell Daily Sun.

Poznámka profesorky překvapila i samotné studenty. S učitelkou otevřeně souhlasil pouze jeden žák z výměnného programu, podle kterého má studentka "morální povinnost vůči svému publiku oblékat se konzervativněji".

"Úplně jsem se z toho roztřásla," napsala na svůj Facebook Chaiová.

Tím ale celá věc neskončila. Když studentka odešla ze třídy, vyšla za ní učitelka a zeptala se jí, co by na její oblečení řekla maminka.

"Co by asi tak řekla? Moje mamka je feministka a přednáší o genderu. Zasvětila svůj život boji o rovnoprávnost všech lidí, takže si myslím, že by s mými šortkami byla v pohodě," napsala Chaiová.

Rozhodla se, že to profesorce oplatí, a pořádně se připravila na prezentaci. Na Facebooku pozvala známé a kamarády a vyzvala je, aby se během její přednášky rovněž vysvlékli. Událost pak přenášela živě na Facebooku a přímo ve třídě se k její výzvě pár studentů přidalo.

Chaiová vyzvala k soudružnosti se studenty, jako je ona, kteří musí potlačovat sami sebe kvůli pohodlí ostatních.

Profesorka se později k incidentu vyjádřila pro místní tisk: "Neříkám studentům, co mají nosit. A ani jim nebudu vysvětlovat, co je vhodné oblečení. Je pouze na nich, aby se nad sebou zamysleli a pak se sami rozhodli."

Později vydalo 11 ze 13 přítomných studentů prohlášení, ve kterém podpořili Chaiovou, zároveň ale zpochybnili, jak celou událost popisuje. "Máme pocit, že profesorčina slova jsou vyjmuta z kontextu, a rádi bychom objasnili nedorozumění, ke kterému došlo."

Studenti popsali profesorku jako vynikající členku pedagogického sboru univerzity a vyjádřili jí plnou podporu.

