"Zvládnou to jen ti nejbystřejší." Vyřešíte optickou iluzi za 11 sekund?

Senioři a lidé s omezenou pohyblivostí se i letos budou moci podívat na atraktivní místa Národního parku Šumava při celodenních autobusových výletech projektu Dostupná Šumava. Od poloviny května se rozjíždí jarní část programu, který správa parku a ČSAD autobusy Plzeň pořádají 25 let. Plzeňský dopravce už přijímá rezervace.

Autobusy vyjíždějí na jaře a na podzim třikrát do týdne. Letos je naplánováno 46 termínů, o deset více než loni. Na jarní termín od 16. května do 29. června je to 21 zájezdů, a zbývajících 25 na podzim od 5. září do 31. října. Lidé se na zájezdy musí registrovat u ČSAD Plzeň.

"Pro letošní ročník jsme přichystali několik novinek, jednou z nich je rozšířený počet nástupních míst v Plzeňském i Jihočeském kraji," uvedl ředitel divize ČSAD autobusy Plzeň Václav Königsmark. Autobusy pojedou vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V úterý a ve čtvrtek je možné zahájit zájezd v Plzni, Přešticích, Klatovech, Kolinci či Sušici. Ve středu v Nepomuku, Horažďovicích, Strakonicích, Vimperku a nově také ve Volyni.

Účastníci navštíví například informační středisko Rokyta a tamní geologickou expozici, rašeliniště Tříjezerní slať, rozhlednu na Poledníku, Luzenské údolí a hájenku v Březníku, Kvildu, Bučinu, Národní park Bavorský les, zaniklou vesnici Knížecí Pláně, největší rašelinové jezírko Chalupskou slať nebo Jezerní slať.

Cena zájezdu je od 490 do 580 korun za osobu v závislosti na nástupním místě. Zahrnuje průvodce a dopravu autobusem s klimatizací, v případě poptávky na přepravu elektrického vozíku jede nízkopodlažní autobus. Kapacita autobusu je 33 míst.