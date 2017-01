Pryč s Korantengem z Novy a Boltem z Tretry. Lidé si dělají legraci z letáku Lidlu

před 2 hodinami

Na facebookových stránkách Lidlu se zákazníci rozčilovali, proč nabídku oblečení v letáku řetězce propaguje model tmavé pleti. Obchod jim odpověděl, že Česko je součástí Evropy a v ní žijí různé rasy. Strhla se bouře, v níž nakonec zvítězil pověstný smysl Čechů pro humor a ironii. Většina uživatelů sociálních sítí totiž nechápe, proč černoch některé zákazníky šokuje. Leták se už také dočkal spousty parodií.

Řadu českých zákazníků rozlítil model černé pleti, propagující oblečení v pondělním letáku hypermarketu Lidl.

Kauza si už žije na sociálních sítích vlastním životem. Navrch mají ti, kdo se baví na účet diskutujících, které v dnešní multikulturní době "šokoval" černoch v letáku a nekorektními odsudky "hájí české zájmy".

Ještě se ukáže, že ten černoch je ze Sudet a má rád Havla. To bude vrchol. — Jiří Padevět (@padevetjiri) January 4, 2017

Mě třeba černoši na létacích Lidlu nijak nepobuřují, ale že mají ceny v arabských číslicích to je přece jen trošku moc. — Václav Ágh (@VaclavAgh) January 4, 2017

Ti, kteří se podivují, co vadí Čechům na muži černé pleti, namítají, že to by pak nemohl uvádět zprávy na Nově ani Rey Koranteng a Zlatá tretra by jako hlavní hvězdu nemohla zvát Usaina Bolta. Někteří také přemýšlí, jak by vypadala česká kniha o dějinách jazzu.

Počkejte, jak moc se sníží sledovanost TV Nova, až slušným Čechům dojde, že Koranteng je černoch. — Jiří Bejček (@georgebejcek) January 4, 2017

To už sem nesmí ani černoši?

A už to ví pořadatelé Zlaté tretry?

Aby včas řekli Boltovi

A pozvali nějakýho modroočka,co to zaběhne za 13s😀 — Darina Vymětalíková (@darina_vymetali) January 4, 2017

Parodií se dočkal i samotný pondělní leták Lidlu, ať již s rasisticky zaměřenými produkty pro "opravdové Čechy", s "klasicky středoevropským" modelem či s Dominikem Ferim.

.@hnuti_nevim: „LIDL neví, jak lépe se zavděčit českým zákazníkům.“ pic.twitter.com/TyhR8NpoYH — The Student Times (@TheStudentTimes) January 4, 2017

Marketingoví specialisté i část veřejnosti oceňují, jak profesionálně Lidl odpověděl. "Milí zákazníci, vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je součástí Evropy, ve které žijí lidé různých národností i různé barvy pleti, považujeme modelky a modely v našich reklamních letácích za naprosto v pořádku," zní oficiální stanovisko řetězce.

"Odpověď Lidlu byla svým způsobem unikátní, odvážil se jít dál než jiné firmy," řekla v rozhovoru pro DVTV odbornice na komunikaci na sociálních sítích Eliška Vyhnánková. "Tahle odpověď byla hezky hraniční. Stačilo slovo špatně a už se to mohlo zvrhnout v průšvih. Proto se firmy bojí jít až k těmto hranicím a často raději nereagují vůbec," dodala.

Postoj Lidlu oceňují i někteří uživatelé sociálních sítí.

Díky Lidle, jsme s tebou! pic.twitter.com/BXFfUgh3K4 — Michal Tomeš (@Tomemic) January 4, 2017

Na kauzu reagoval také internetový obchod Alza.cz a nabízí jen tento den digitální album Karla Černocha za jednu korunu.

Prý někomu vadí v reklamních letácích černoši? Nám tedy ne. A jako důkaz, že nejsme rasisti, vám dáme album Karla Černocha za symbolickou korunu. ❤️ bit.ly/Černoch_za_korunu ❤️ Zveřejnil(a) Alza.cz dne 04. Leden 2017

Reakce Lidlu na nenávist se mi líbí, považuji ji za naprosto předpisovou, říká odbornice na komunikaci na sociálních sítích Eliška Vyhnánková. | Video: Filip Horký | 06:53

autor: hrz