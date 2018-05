před 17 minutami

V síních muzea v Litomyšli máte možnost ponořit se do historických let 1918 až 1948 skrze rekonstrukce slavných okamžiků z dějin. Zhruba desítka historicky věrných dioramat tvořených z většiny dobovými modely nabízí plastický vhled do historie.

autor: Jakub Plíhal