Kuřimská kauza po 18 letech: odsouzení už jsou na svobodě. I s novou identitou

Případ týrání dvou malých chlapců, který vstoupil do historie kriminalistiky a šokoval celý národ. Kuřimská kauza byla výjimečná nejen svou brutalitou, ale i záhadným pozadím. Letos v květnu od jejího odhalení uplynulo 18 let. Ve složitém případu se to hemžilo Mravenci, turistickým oddílem, učením Hnutí Grálu a změnou identity.