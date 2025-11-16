Kultura

Ve florentském paláci bude sál pojmenovaný po Havlovi, odhlasovali akademici

před 2 hodinami
School of Transnational Governance (Škola nadnárodní správy) v pondělí v paláci Buontalenti v italské Florencii slavnostně otevře sál pojmenovaný po bývalém československém a českém prezidentovi Václavu Havlovi.
Václav Havel pro Kavárnu Slavia, 2011.

Součástí programu bude tematická výstava a veřejná debata o odkazu dramatika, myslitele, disidenta a prezidenta, ale také o jeho významu pro dnešní Evropu. Inaugurace sálu se uskuteční při příležitosti 36. výročí zahájení sametové revoluce, která v roce 1989 přinesla pád komunistického režimu v tehdejším Československu.

Škola je součástí Evropského univerzitního institutu, mezinárodní organizace a špičkové instituce zabývající se výzkumem a vzdělávání v oblasti společenských věd. V tomto kontextu má rozhodnutí věnovat jednu z prostor Václavu Havlovi hlubší význam.

"Inaugurovat místnost věnovanou Václavu Havlovi je silným symbolem," uvedla prezidentka institutu Patrizia Nanzová. "Havel ztělesňuje závazek ke svobodě, pravdě a dialogu - tedy hodnoty, které chceme vtisknout do našeho učení i výzkumu," dodala.

Zájem prosadit jméno Václava Havla vzešel přímo z akademické komunity. "Byl to participativní proces - hlasovalo téměř tři sta lidí," řekl výkonný ředitel školy Fabrizio Tassinari.

"Havel bude stát po boku osobností, jako je Kofi Annan či Rosa Parks. Nebylo to rozhodnutí shora, ale volba komunity," dodal. Podle Tassinariho je Havlovo krédo "žít v pravdě" jedním ze zásadních principů, které by měli studenti přebírat. "Dnes není jednoduché rozlišovat dobré a zlé. Svět je mnohem rozostřenější než v době, kdy existovala jasná hranice mezi svobodou a tyranií. Poselství morální integrity je proto nesmírně aktuální," uvedl.

O významu Havlova odkazu hovoří také politolog Jacques Rupnik, někdejší prezidentův poradce, který se akce zúčastní. "Etika má být vstupním lístkem do politiky. Pro demokracii je klíčové propojení politické sféry s občanskou společností," uvedl.

Evropský univerzitní institut (EUI) tvoří 24 zemí Evropské unie, Česká republika však mezi ně zatím nepatří. Podle profesora Filipa Kostelky z katedry politických studií na institutu by členství mělo jasný přínos.

"Evropský univerzitní institut patří mezi nejlepší světové univerzity v sociálních a humanitních oborech. Nabízí evropským studentům špičkové vzdělání, přístup ke grantům i mezinárodní síti akademických kontaktů. Členství v institutu by posílilo nejen českou vědu, ale i diplomatický vliv a mezinárodní prestiž České republiky. EUI je zároveň univerzitou a mezinárodní organizací. Akademickým a diplomatickým delegacím, které na institut často zavítají, bývá obtížné vysvětlovat, proč česká vlajka nevlaje mezi těmi členskými, když je tam kromě nás téměř celá Evropská unie," uvedl Kostelka.

Podobně to vnímá i český velvyslanec v Římě Jan Kohout. "Studium na této prestižní vzdělávací instituci by českým občanům mohlo pomoci otevřít dveře do evropských institucí. Členství v EUI by jistě představovalo významnou investici do vzdělání a vědy pro české výzkumné pracovníky a pomohlo Česku k jeho zviditelnění," uvedl.

Podle velvyslance je inaugurace sálu důležitým symbolickým momentem. "Pojmenování sálu po Václavu Havlovi na EUI je pro Českou republiku velkou ctí. Jeho odkaz je stále aktuální - hodnoty a myšlenky, které šířil, představují důležitý zdroj inspirace pro současnou společnost," uvedl Kohout.

Výzkumnice Eva Krejčová zdůrazňuje, že Havlovo poselství může formovat postoje dnešních studentů a budoucích lídrů, které Škola nadnárodní správy v rámci EUI vychovává. "Havel upozorňuje na zranitelnost demokracie v kakofonii překřikujících se názorů a zdůrazňuje význam morální odpovědnosti jednotlivce a zásadní roli veřejných institucí a nezávislých médií jako strážců, kteří umožňují pluralitě názorů skutečně fungovat," říká.

 
