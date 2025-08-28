Kultura

Nečekaný objev. V archivu Památníku národního písemnictví našli Haškův rukopis Švejka

před 21 hodinami
V archivu Památníku národního písemnictví objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které spisovatel psal nebo diktoval do své smrti v roce 1923, našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka.
Na síti X o tom informoval ředitel památníku Michal Stehlík. Rukopisy budou po zrestaurování a digitalizaci přístupné badatelům.

"Skoro 90 let byla bez povšimnutí uložena větší část rukopisu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války u dvorního nakladatele Jaroslava Haška - Adolfa a posléze Karla Synka. Materiál čítající fragment II. dílu, celý III. díl a část IV. dílu Osudů, které psal nebo diktoval Jaroslav Hašek až do své smrti, byl objeven při současném zpracovávání osobního a nakladatelského fondu Karla Synka, uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví," uvedl Stehlík.

Část textů napsal Hašek sám, část diktoval svému spolupracovníkovi, písaři Klimentu Štěpánkovi. Diktované části podle Stehlíka převažují od poloviny III. dílu.

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války patří k nejpůsobivějším satirickým popisům dění na bojištích první světové války. Kniha s hlavním hrdinou, dobromyslným vojákem Josefem Švejkem, patří k nejpřekládanějším a nejčtenějším dílům české literatury.

„Prorok blbosti“ se rodil dlouho. Vyšla nová kniha o Haškovi, Švejkovi a humoru

Trailer k uvedení knihy Richterové
2:10

Satirický a protiválečný čtyřdílný román přinesl Haškovi posmrtně celosvětový úspěch, i přesto, že své dílo nestihl dokončit. První díl románu s názvem V zázemí vyšel v roce 1921 a celá tetralogie si bere na mušku žalostné poměry panující v rozkládajícím se Rakousku-Uhersku a chaos panující v atmosféře počínající války. Hlavního hrdinu představuje zdánlivě prostoduchý voják Švejk, jemuž vtiskl nezaměnitelnou podobu svými ilustracemi Haškův přítel, malíř Josef Lada.

Švejkovy příhody se také několikrát ocitly na filmovém plátně i na divadelních prknech. Téměř klasikou se stal dvoudílný snímek Karla Steklého z roku 1956, v němž postavu Švejka ztvárnil Rudolf Hrušínský.

 
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina

