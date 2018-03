Recenze: Nejbohatší muž světa chce v seriálu Trust diváky ubavit k smrti. Zatím se mu to daří

před 1 hodinou

Nedávno ztělesňoval zlo a prohnilost kapitalismu, nyní se z něj stal dekadentní prostopášník. Kdysi nejbohatší muž světa, průmyslník John Paul Getty se do myslí diváků vepsal už před pár měsíci na velkém hollywoodském plátně ve snímku Ridleyho Scotta Všechny prachy světa. Televizní verzi příběhu legendárního skrblíka a jeho volnomyšlenkářského vnuka nyní vysílá česká HBO. Soudě dle prvních tří částí je to o poznání radostnější příběh.

Ve filmu tu roli měl mít Kevin Spacey, kvůli sexuálním skandálům ho ale narychlo vyměnil Christopher Plummer. Ten v syrovém, leč nevyrovnaném dramatu o zhoubné moci peněz hrál takřka démonického, přitom životem zlomeného muže. Nyní si v režii Dannyho Boyla hromadu peněz i neochotu jimi hýřit kvůli takové malichernosti, jakou je únos vnuka, herecky mnohem více užívá Donald Sutterland.

V každém z prvních tří dílů, které režíroval, režisér Boyle nabízí trochu jiný příběh. V úvodní části se z hollywoodského prologu, v němž jeden z Gettyho synů spáchá bizarní sebevraždu grilovací vidlicí, děj rychle přesune do rodinného sídla. Je tu sedmnáct ložnicí jako na zámku, zato telefon tu funguje na mince. To aby Getty nebyl škodný.

Miliardář a ropný magnát tu žije uprostřed harému žen, s nimiž má uzavřenou obchodní smlouvu, neboť bez ní se do žádných mezilidských vztahů pouštět nebude. "Je to Afričanka," oznámí během úvodní epizody o novém "přírůstku" do svého "týmu" muž, který pravidelně snídá syrová vejce s worcestrovou omáčkou, což je ještě jeden z jeho normálnějších zvyků. Mezi milenkami zavládne neklid. Když jim svou novou favoritku představí, změní se v řev. Opravdu pochází z Afriky, je to totiž lvice.

Gettyho však především navštíví vyhublý blonďatý mladík v džínách a disco tričku. John Paul Getty III by od dědečka potřeboval peníze. Na co přesně? Na to si divák bude muset počkat do dalších částí. Jistě už ale nyní ví, že brzy dojde k jeho únosu a dědeček Getty tak dostane příležitost představit svou lakotu v plné parádě.

Film Všechny prachy světa ukazoval miliardáře Gettyho extrémně negativně, jako bezcitného a přitom mocí a penězi lapeného starce. Místy šlo skoro o karikaturu. Seriálový Donald Sutterland naopak hraje komického excentrického zbohatlíka, stále poněkud nevrlého starého dědka a nelidské monstrum, ale takové, které si publikum zamiluje.

Etiku si schovejme na zhodnocení celého seriálu, prozatím lze konstatovat, že Trust je mnohem větší zábava než rádoby hluboké drama Ridleyho Scotta. Raději stylovou (a trochu prázdnou) verzi dekadence než otravnou karikaturu prohnilého zla.

Druhá část opouští Gettyho honosné britské sídlo se sedmnácti ložnicemi, lvicí a specifickým sluhou a svůj opulentní herecký comeback tu rozehrává Brendan Fraser coby Gettyho pravá ruka. Od Fraserova nejslavnějšího filmu Mumie z roku 1999 uplynulo hodně času, v Trustu se ale opět uvede jako dobrodruh v klobouku; vizáží tedy mnohem více připomíná texaského ropného magnáta "Džej Ára" ze seriálu Dallas. Jakmile vpadne na evropskou půdu a začne pátrat po uneseném Gettyho vnukovi, je jasné, že do Říma přijel pravý Američan. Dolary z něj padají po hrstech, do okna hotelu si vyvěsí americkou vlajku a brzy sedí na schůzce s mafií.

Danny Boyle a scenárista Simon Beaufoy do svého projektu dostali mnohem víc dobové atmosféry než hollywoodští filmaři. Jde sice o pozlátko v podobě disco hudby, kokainu či dělení obrazovky na více oken a hrozí, že z něj zakrátko nezbude nic. Prozatím je ale příjemné se jím nechat ošálit.

Ve třetí části věnované pohledu mladého Gettyho - jak před únosem, tak po něm - se rozjančený vizuál a snaha chrlit na diváky obrazy v rychlém sledu trochu omrzí. Tvůrci v každé epizodě střídají jak témata, tak styl.

Po úvodním britsky uměřeném ponoru do komnat Gettyho "zámku" a kriminálce, v níž se v druhé části Evropa střetává s Amerikou, je náhle bohémsky "prošňupaná" nálada třetího dílu nejméně originální. Občas se navíc zdá, že trochu skřípe logika. To ale ve víru chronologicky komplikovaného vyprávění a postupného dávkování informací může být jen záměrný klam. Uvidíme, co nastane, až Danny Boyle předá režijní vedení dalších sedmi epizod.

Prozatím je Trust opojná, byť prchavá jízda, která hýří nápady, zatímco její protagonista skrblí každou penci. Snad v jejím průběhu dostane mnohem více prostoru Hilary Swanková coby matka uneseného Johna Paula, což byla ve filmové verzi trestuhodně nevyužitá postava. Boyle spíš než nějaký filmařský vizionář je už od dob Trainspottingu efektní režisér, jenž dobře trefil dobu. Tady má dost důvodů svou roztěkanou klipovitou estetiku využít.

Trust Britsko-americké drama

2018, deset epizod

Scénář, režie prvních tří epizod: Simon Beaufoy, Danny Boyle

Hrají: Brendan Fraser, Donald Sutherland, Hilary Swankové, Charlotte Rileyová a další

Premiéra: na české HBO GO 26. 3., na HBO 30. 3. 2018

Hodnocení Aktuálně.cz: 70 %

Všechny prachy světa byl film otravný úmornou hrou na velké umění, zkratkovitou snahou podchytit nelidský a odosobněný mechanismus celého kapitalismu a vtělit jeho dopady do jednoho ďábelského starce, který se jednou bude muset podívat do zrcadla.

Trust podobná témata prozatím zahodil a servíruje jen zábavnou historku s krátkou dobou trvanlivosti. Mnohým bude Scottova temnější filmová vize imponovat víc. Nepostihuje ale nakonec excesivní chování jednoho miliardáře lépe tato efemérní a kupředu pádící podívaná, která na diváky vynalézavě utočí s cílem ubavit je k smrti?