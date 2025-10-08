Kultura

Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

ČTK ČTK
před 54 minutami
Část lidské lebky nalezl v potoce v Modřicích u Brna muž, který tam hledal svého zaběhlého psa. Nález oznámil na policii. Odborník nicméně určil stáří lebky zhruba na 2000 let před naším letopočtem, muž tak možná narazil na staré pohřebiště. Na webu policie o tom ve středu informovala mluvčí Andrea Cejnková.
Kosti lidské lebky jsou ploché, sestávají ze dvou tenkých kostí a jedné řídké kosti, která obsahuje kostní dřeň. Ilustrační snímek.
Kosti lidské lebky jsou ploché, sestávají ze dvou tenkých kostí a jedné řídké kosti, která obsahuje kostní dřeň. Ilustrační snímek. | Foto: Profimedia.cz

Neobvyklý nález v Modřicích za nádražím ohlásil muž v pátek. "V blátě v potoce narazil na děsivý objev - část lidské lebky s čelistí, která podle jeho slov vypadala, jako by byla rozřezaná úhlovou bruskou," uvedla mluvčí.

Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal a určil její stáří přibližně na 2 000 let před naším letopočtem.

Související

Nález sídliště Keltů na Hradecku. Svým rozsahem a charakterem nemá v ČR obdoby

Keltské nálezy

"Nález si převzal k dalšímu zkoumání. Podle dostupných informací se v místě v minulosti již objevily kosterní pozůstatky, což naznačuje, že se zde mohlo nacházet dávné pohřebiště," doplnila mluvčí.

 
Mohlo by vás zajímat

Skupina J.A.R. hraje dál bez Klempíře. Chystá turné a oslavy výročí vzniku

Skupina J.A.R. hraje dál bez Klempíře. Chystá turné a oslavy výročí vzniku

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká ten, jenž rozmluvil Straku i Hojera

„Dobrý kriminalista musí znát psychologii,“ říká ten, jenž rozmluvil Straku i Hojera
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah lebka antropologie Brno nález

Právě se děje

Aktualizováno před 42 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 7 minutami

Dřevostavby, nebo cihly? Na tom nezáleží, hlavně ať už se v Česku začne stavět

Dřevostavby, nebo cihly? Na tom nezáleží, hlavně ať už se v Česku začne stavět
53:30
před 7 minutami
Saúdské dolary a sponzoři udělali z Ronalda miliardáře

Saúdské dolary a sponzoři udělali z Ronalda miliardáře

Portugalec Cristiano Ronaldo se stal prvním fotbalovým miliardářem, uvedla agentura Bloomberg. Majetek činí 1,4 miliardy dolarů (29,2 miliardy korun).
před 9 minutami

"Země skvělých lidí." Výstava, která vás pošle na dovolenou do Kimovy říše

"Země skvělých lidí." Výstava, která vás pošle na dovolenou do Kimovy říše
Prohlédnout si 10 fotografií
Právě otevřená výstava, která je označována za největší výstavu severokorejského umění konanou mimo tento izolovaný stát, je nejnovějším přírůstkem k dalšímu oteplování vztahů mezi Moskvou a Pchjongjangem.
Britská vojenská rozvědka odhaduje, že severokorejské síly o síle přibližně 14 tisíc mužů měly v ruské Kurské oblasti ztráty více než šest tisíc vojáků.
Aktualizováno před 31 minutami
Lásky na otočku. Olympijská šampionka i její ex jsou zpátky u bývalých partnerů

Lásky na otočku. Olympijská šampionka i její ex jsou zpátky u bývalých partnerů

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
před 31 minutami
Skupina J.A.R. hraje dál bez Klempíře. Chystá turné a oslavy výročí vzniku

Skupina J.A.R. hraje dál bez Klempíře. Chystá turné a oslavy výročí vzniku

S hudebníkem a textařem Otou Klempířem se kapela rozešla poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy.
Aktualizováno před 43 minutami
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy