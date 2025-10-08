Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Neobvyklý nález v Modřicích za nádražím ohlásil muž v pátek. "V blátě v potoce narazil na děsivý objev - část lidské lebky s čelistí, která podle jeho slov vypadala, jako by byla rozřezaná úhlovou bruskou," uvedla mluvčí.
Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal a určil její stáří přibližně na 2 000 let před naším letopočtem.
"Nález si převzal k dalšímu zkoumání. Podle dostupných informací se v místě v minulosti již objevily kosterní pozůstatky, což naznačuje, že se zde mohlo nacházet dávné pohřebiště," doplnila mluvčí.