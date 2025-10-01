Vyšel nový román z oblíbené fantasy série Zaklínač. Polský Tolkien se vrací

Román líčí příběh teprve osmnáctiletého Geralta z Rivie na cestě stát se kultovním zaklínačem. Ve středu o tom za nakladatelství Leonardo informovala Michaela Merglová.
Série o zaklínači se stala celosvětovým fenoménem, který byl přeložen do více než 40 jazyků, přičemž od roku 1986, kdy vyšla první povídka, se prodalo více než 30 milionů knih. V novince budoucí hrdina teprve začíná chápat tíhu svého osudu. Geralt opouští domovskou tvrz Kaer Morhen a vydává se na cestu, na které potkává nestvůry, zrádce, nové přátele i známé tváře, ale také se setká s lidským opovržením zaklínači. Rozcestí krkavců je po deseti letech novou knihou ze zaklínačského světa a zároveň vychází i jinde na světě.
"Nemohu se dočkat, až budou mít čtenáři příběh v rukou a budou kráčet po boku Geralta. Zažijí s ním zkoušky, které ho formovaly, a cestu, která ho nasměrovala k jeho osudu," uvedl spisovatel Sapkowski.
Hlavní hrdina Geralt z Rivie se objevil v Sapkowského osmi knihách, mnoha povídkách, videohrách od CD Projekt Red a v seriálu od Netflixu, kde ztvárnil hlavní roli Henry Cavill (nejnovější čtvrtá série má mít premiéru 30. října). Příběh nabízí politické intriky, folklór, filozofická témata a dobrodružství.
Sedmasedmdesátiletý Sapkowski je pokládán za jednoho z nejlepších autorů fantasy. Autora s přezdívkou "polský Tolkien" proslavila především knižní série Zaklínač o nájemném lovci nestvůr Geraltovi z Rivie. Jako jedné z mála středoevropských literárních postav se mu podařilo probojovat do hlavního proudu globální popkultury. Čeští čtenáři znají jednotlivé díly ságy pod názvy Stříbrný meč, Věčný oheň, Meč osudu, Krev elfů nebo Paní jezera.
V češtině vyšla také Sapkowského Husitská trilogie. Tato historická fantasy se odehrává v období husitských válek, především ve Slezsku a Čechách. Sapkowski v ní uplatňuje hlubokou znalost historických reálií, v příběhu vystupuje mnoho osobností z dějin tehdejšího Slezska, Uher a Polska.
Žijící legenda světové fantasy literatury píše i povídky, recenze, komentáře a fejetony, zejména pak do polských fantasy časopisů. V březnu 2020 přijel spisovatel po deseti letech znovu do Prahy na festival Svět knihy, jezdívá také na literární akce do Ostravy.