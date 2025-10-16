To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka

Profesor Pavel Pafko oslaví v roce 2026 šedesát let v jedné profesi jako břišní a hrudní chirurg III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze. Rodák z Bratislavy, otec tří dcer, učitel tisíců mediků a mentor stovek mladých lékařů je držitelem mnoha ocenění. Na to ale v knižním rozhovoru nevzpomíná. "Vždycky jsem to bral tak, že věci plynuly a já si jen tak plul. Nikdy jsem neuvažoval o tom, zda jsem na vrcholu nebo jak se na něj vyškrábat," říká Pavel Pafko. S pokorou se ohlíží za svým životem, přidává anekdoty z praxe, vzpomíná na své pacienty, žáky, přátele a souputníky a přemýšlí nad současnou společností, veřejnou sférou, kulturou, zdravím, životem i smrtí.