To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka

Další Velký knižní čtvrtek je tu. Šestnáctý říjen přináší na pulty knihkupectví 12 knižních novinek. Nabízí romány od českých bestsellerových autorek a autorů, rozhovory s výjimečnými osobnostmi politiky či lékařství, detektivní thriller, cestopis, originální pohádky, magický příběh z rudolfinské Prahy či aktuální politickou studii. Vybrali jsme z nich sedm knih, které byste určitě neměli minout.
Obálka knihy Faktor Pafko.
Obálka knihy Faktor Pafko. | Foto: Nakladatelství Argo

Kateřina Kadlecová, Pavel Pafko: Faktor Pafko (Argo)

Profesor Pavel Pafko oslaví v roce 2026 šedesát let v jedné profesi jako břišní a hrudní chirurg III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze. Rodák z Bratislavy, otec tří dcer, učitel tisíců mediků a mentor stovek mladých lékařů je držitelem mnoha ocenění. Na to ale v knižním rozhovoru nevzpomíná. "Vždycky jsem to bral tak, že věci plynuly a já si jen tak plul. Nikdy jsem neuvažoval o tom, zda jsem na vrcholu nebo jak se na něj vyškrábat," říká Pavel Pafko. S pokorou se ohlíží za svým životem, přidává anekdoty z praxe, vzpomíná na své pacienty, žáky, přátele­ a souputníky a přemýšlí nad současnou společností, veřejnou sférou, kulturou, zdravím, životem i smrtí.­­­

