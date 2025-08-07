Svět levného dopaminu se stal první vícehlasou audioknihou v Česku načtenou AI

Autoři populárně-naučné knihy známí jako podcasteři pod názvem Brain We Are poskytli také své hlasy, díky kterým umělá inteligence více než sedmihodinovou audioknihu vytvořila. Kniha se snaží vysvětlit, jak funguje náš mozek, proč máme tendenci vyhledávat rychlé a snadné odměny a jak se tomuto chování bránit.
"Je to náš pilotní projekt, protože implementace AI do procesu vydavatelství je něco, co dlouhodobě diskutujeme. Přáli jsme si, aby Jiří Kryštof Jarmar a Vojtěch Hlaváček byli těmi, kdo také svoji knihu načtou. Nicméně nejsou školení herečtí profesionálové a zároveň jsou časově velmi vytíženi. Proto se využití AI vzhledem k ušetřenému času nabízelo. To, co oni museli pro potřeby umělé inteligence načíst a namluvit, trvalo nějaké tři hodiny. Herci nad tím ve studiu běžně stráví více než 20 hodin," řekl vedoucí marketingu nakladatelství Euromedia Ondřej Beniš.
Podle režiséra nahrávky Lukáše Záhoře byla práce specifická v tom, že to, co kdysi dělali s týmem lidí, nyní nahrazují umělou inteligencí. Lidé AI kontrolují nebo s ní pracují. "Naše mise spočívá v tom, abychom tu laťku posunuli výše. Hlas je v audiovizi stěžejní linkou všeho. To, jak je nahrávka namluvená, určuje její úspěch. Takže místo toho, abych říkal instrukce herci, který sedí u mikrofonu nebo stojí na place, necháme umělou inteligenci vygenerovat výsledky nahrávek, mezi kterými si potom vybíráme ty nejlepší," uvedl Záhoř.
Využívání umělé inteligence ve vydavatelství Témbr však podle vedoucího marketingu Beniše neznamená, že by AI zcela nahradila lidi. "Jako vydavatelství pracujeme s předními interprety, kteří namlouvají naše knihy. Vydavatelský dům stojí na lidech, protože na začátku je vždycky člověk - autor a na konci je posluchač," řekl Beniš.
Jednou z nejdiskutovanějších audioknih roku 2023 se stala audioverze autobiografické knihy Karla Gotta Má cesta za štěstím z vydavatelství Supraphon, ve které Gottův hlas vytvořený umělou inteligencí doplnil herec Igor Bareš. Zástupci Asociace vydavatelů audioknih se poté dohodli, že audioknihy členů asociace, které vzniknou s použitím umělé inteligence, budou jednoznačně označeny. Zvukový obsah pomocí umělé inteligence může být vytvořen pouze se souhlasem autorů.