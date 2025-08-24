Literatura

„Zatloukat, zatloukat, zatloukat!“ Co přesně radil psychiatr Plzák nevěrným mužům?

ČTK ČTK
před 7 hodinami
Psychiatr a sexuolog Miroslav Plzák, od jehož narození uplyne 25. srpna sto let, proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Se svérázným humorem radil různým generacím životních partnerů, jeho knihy se staly bestsellery. Vedle desítek populárních a odborných publikací psal také televizní inscenace a divadelní hry. V roce 1964 založil Linku důvěry, jež slouží dodnes.
Psychiatr a sexuolog Miroslav Plzák založil první Linku důvěry, k níž se inspiroval u britských samaritánů.
Psychiatr a sexuolog Miroslav Plzák založil první Linku důvěry, k níž se inspiroval u britských samaritánů. | Foto: Profimedia.cz

Vytvořil samostatný vědní obor zabývající se manželstvím a jako první na světě na toto téma napsal vysokoškolskou učebnici.

"Smyslem manželství není, aby v něm byli partneři šťastní, od toho jsou tady záliby," tvrdil Plzák, podle něhož je základním kamenem partnerství pravidlo tří "S" - soucit, stesk a starost (rozuměno strach o partnera). Za největší rozvraceče vztahů naopak považoval výčitky, osočování a výhrůžky. Často také hovořil o tom, že láska milenecká a romantická zákonitě vyprchá.

Jeho zlehčování nevěr mu u konzervativců vyneslo kritiku, proslul jako autor hesla: "zatloukat, zatloukat a zatloukat", i když ho prý takto údajně nikdy neřekl. Teorii ale na to měl: "Když jsem manželce nevěrný, je zbytečné se k tomu přiznávat, jen znásobím její utrpení."

Stále populární jsou jeho publikace, i ty z přelomu 60. a 70. let - například První pomoc při nehodách manželských či Manželské judo. K novějším z několika desítek jeho knih patří Othelon aneb Manuál o žárlivosti, Muže ani květinou…, či My se máme, my si vyhovíme. Psal i televizní inscenace a divadelní hry, z nichž nejznámější Záviš kontra Březinová se v Semaforu hrála tři roky.

Coby politicky nespolehlivý léčil tzv. "pétépáky"

Plzák byl rodákem z Libušína u Kladna, ale dětství prožil v Praze. Maturoval rok před koncem války a poté byl totálně nasazen v jedné libeňské fabrice. Po válce absolvoval medicínu na Karlově univerzitě a už po druhém ročníku ho přitáhla psychiatrie. Byl členem Československé strany národně socialistické, proto po studiích coby politicky nespolehlivý léčil čtyři a půl roku příslušníky takzvaných Pomocných technických praporů.

Po praxi v léčebnách v Praze-Bohnicích, Kroměříži a Horních Beřkovicích nastoupil v roce 1959 na pražskou psychiatrickou kliniku věhlasného profesora Vladimíra Vondráčka. Po čtyřech letech se stal primářem a na klinice pak působil do roku 1989, kdy odešel do důchodu.

Související

Proč se psycholog Jung rozhádal s Freudem? A skutečně předpověděl 1. světovou válku?

Carl Gustav Jung

Klinicky se Plzák mimo jiné zabýval depresemi. Mezi jeho pacienty bylo mnoho známých osobností, také herců. Od 60. let byl totiž "jako doma" mezi bohémskou společností spojenou zejména s divadly Rokoko, Semafor či Reduta. V této době mu do života nakrátko vstoupily i dvě krásné herečky, Olga Schoberová a Marie Drahokoupilová. Kvůli stykům s uměleckým světem a také proto, že na klinice pomohl mnoha lidem, kteří měli politické problémy, byl zajímavým objektem pro Státní bezpečnost. Razantně však popřel, že by jakkoli s StB spolupracoval.

Založil vědní obor o manželství

Odborníka na manželské soužití udělal z Plzáka rostoucí počet sebevražd začátkem 60. let a příkaz něco s tím udělat. Založil proto první Linku důvěry, k níž se inspiroval u britských samaritánů a která slouží dodnes. A protože většina klientů přicházela s manželskými konflikty, vytvořil samostatný vědní obor zabývající se manželstvím - matrimoniologii. Jako údajně první na světě k němu také napsal vysokoškolskou učebnici.

O klasikovi manželské terapie se tradovalo, že měl pět manželek. To ale nebyla pravda. Rozvedl se jen jednou a s druhou, o 24 let mladší manželkou Emou, žil skoro 40 let. Ač psychiatr, ani on nedokázal zabránit tragédii ve vlastní rodině - jeho syn si vzal život těsně před maturitou. Z prvního manželství měl dceru Renatu, která je rovněž lékařkou. Miroslav Plzák zemřel 13. listopadu 2010 ve věku 85 let.

 
Mohlo by vás zajímat

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA

Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet
Přehled

Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"

Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Miroslav Plzák manželství PTP psychiatrie Divadlo Semafor

Právě se děje

před 36 minutami
Konec trápení. Baník poprvé v ligové sezoně zvítězil

Konec trápení. Baník poprvé v ligové sezoně zvítězil

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže.
Aktualizováno před 40 minutami
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

ŽIVĚ
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 55 minutami
Valentová postoupila při debutu na US Open do druhého kola

Valentová postoupila při debutu na US Open do druhého kola

Tenistka Tereza Valentová v New Yorku na úvod porazila Italku Luciu Bronzettiovou 6:3, 3:6, 6:4.
před 1 hodinou
Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje

Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje

Tragická forma z jarní části minulého ročníku se v úvodu nové sezony Premier League ještě zhoršila. A to si fanoušci mysleli, že hůř už být nemůže.
před 1 hodinou
Sparta - Dukla 0:0. Domácí brzy střídají kvůli zranění

ŽIVĚ
Sparta - Dukla 0:0. Domácí brzy střídají kvůli zranění

Sledujte online přenos z utkání šestého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Duklou Praha.
před 1 hodinou
Stačí jedny volby a bude tu dozor jako v Číně. Expert varuje před kontrolováním chatů

Stačí jedny volby a bude tu dozor jako v Číně. Expert varuje před kontrolováním chatů

Aktuálně.cz přináší rozhovor se specialistou na kybernetickou bezpečnost Michalem Altairem Valáškem o kontroverzním "šmírovacím" návrhu EU.
před 2 hodinami
Český nový cirkus má světovou úroveň. Potřebovali bychom ale školu, říká Jiří Turek

Český nový cirkus má světovou úroveň. Potřebovali bychom ale školu, říká Jiří Turek

Jiří Turek patří mezi klíčové postavy a propagátory nového cirkusu v Česku. Jeho nejvýznamnějším počinem je festival Letní Letná.
Další zprávy