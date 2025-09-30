Literatura

Vyjde Kehlmannův román o morálním selhání i kniha o Londýně. Argo představilo novinky

před 1 hodinou
V nakladatelství Argo vyjde ve středu 1. října historický román Ve stínu Bafometa od českého učitele, husitského teologa a duchovního Martina Chadimy, který v knize píše o templářském řádu a době Karla IV. Podle nakladatele má Chadima blízko k americkému spisovateli Danu Brownovi, který v současnosti zaznamenává velký úspěch s mysteriózním románem Tajemství všech tajemství.
Básník, prozaik, publicista, překladatel Alexej Sevruk na setkání s autory, překladateli a redaktory nakladatelství Argo, 29.září, Praha.
Básník, prozaik, publicista, překladatel Alexej Sevruk na setkání s autory, překladateli a redaktory nakladatelství Argo, 29.září, Praha. | Foto: ČTK

Chadima v úterý při představení podzimních novinek Arga novinářům řekl, že by byl raději srovnáván s italským autorem Umbertem Ecem než s Brownem. Jeho nová kniha vypráví příběh z doby Karla IV., v němž se potkávají ideály rytířství se zradou a podlostí. "Fascinovalo mě, jakým způsobem pracovali templáři se symboly," řekl Chadima a zároveň dodal, že píše pro kriticky uvažujícího a náročného čtenáře.

Výše zmíněná Brownova novinka Tajemství všech tajemství je nyní v Česku nejprodávanější knihou, kupce zatím našlo více než 100 000 výtisků. Nakladatelství nesděluje výši prvního nákladu, ale v tiskárně je nyní dotisk. Vydání knihy v Praze podpořil Brown návštěvou, v metropoli zahájil své evropské turné. V úterý nakladatelství začíná prodávat limitovanou edici Brownem podepsaných bibliofilií v počtu 100 kusů. Děj Brownova románu se částečně odehrává v Praze.

Dále nakladatelství Argo vydá na podzim 11 povídek na existenciální téma Alexeje Sevruka Kulminace léta, novinku Marka Technika Melancholie, představenou jako román plný těžkých otázek, nebo román Error in calculo, který napsal počítačový expert Českého hydrometeorologického ústavu Petr Wolf v době covidové pandemie. "Je to příběh o Sudetech, o Krkonoších, o Jizerských horách. Neřekl bych, že je o konci světa, ale o transformaci," přiblížil novinářům.

Dan Brown v Praze

Blogerka Do Thu Trang patří do druhé generace vietnamské komunity v Česku. Argo vydá její autobiografický text Asiatka v Česku, v němž píše o kulturních rozdílech. Pracovní a rodinné zážitky zachytil zpravodaj České televize v Británii Lukáš Dolanský v reportážní knize Barvy mého Londýna. S barvami se autorovi pojí jednotlivé postřehy a zážitky, s černou například úmrtí královny Alžběty II. v roce 2022, se zlatou následná korunovace Karla III.

V nakladatelství Argo vycházejí také zahraniční novinky. Například trudnomyslný příběh Larse Myttinga Lovci sobů, který z norštiny přeložila Jarka Vrbová, nebo román rakousko-německého spisovatele Daniela Kehlmanna Šálivá hra světla v českém překladu Martina Půčka. Knihu o filmovém režisérovi ve třetí říši, jenž se zamotá do sítě kolaborace, představí její autor osobně na festivalu umění a literatury Fall, který ve čtvrtek začne v Centru současného umění DOX. Umělecká ředitelka DOXu Michaela Šilpochová označila román za strhující. Kehlmann se má v Praze zúčastnit čtvrtečního a sobotního programu.

 
