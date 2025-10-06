„I o tom, co jsem dlouho nosil v sobě.“ Jágr vydává biografii, na níž pracoval 13 let

"Dal jsem si opravdu záležet a promluvil i o věcech, které jsem dlouho nosil jen v sobě," konstatoval Jágr na sociálních sítích a doplnil, že se jedná o jeho poslední knihu v životě. "Během své kariéry jsem zažil tolik příběhů. Některé znáte, jiné jsem si nechal jen pro sebe. Teď ale přišel čas se o ně podělit," uvedl nejlepší český hokejista historie v tiskové zprávě.
Publikace o rozsahu přes 500 stran mapuje celou Jágrovu kariéru včetně dětství. Jágr vzpomíná na zámořské angažmá, které začalo v roce 1990 v Pittsburghu, na působení v Rusku, popisuje návrat do NHL. Vypráví o ženách, penězích, slávě i návštěvách kasin.
Součástí je i exkluzivní rozhovor s Mariem Lemieuxem, jenž byl pro Jágra největším vzorem. O kladenském odchovanci promluvili i maminka Anna Jágrová nebo vyhlášený fyzioterapeut Pavel Kolář, jenž popisuje Jágrův originální přístup k hokeji, tělu i životu.
Knihu vydává Czech News Center v rámci edice deníku Sport a od pondělí 6. října je oficiálně v předprodeji na e-shopu ja68.cz v ceně 899 korun. Do prodeje půjde 15. října.