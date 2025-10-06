Literatura

„I o tom, co jsem dlouho nosil v sobě.“ Jágr vydává biografii, na níž pracoval 13 let

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr vydává autorizovanou biografii pod názvem Já68. Společně s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a hokejovým novinářem Zdeňkem Jandou na ní pracovali třináct let.
Hokejista Jaromír Jágr působil na nejvyšší světové úrovni v mnoha klubech NHL, z toho 11 let v Pittsburghu Penguins.
Hokejista Jaromír Jágr působil na nejvyšší světové úrovni v mnoha klubech NHL, z toho 11 let v Pittsburghu Penguins. | Foto: Reuters

"Dal jsem si opravdu záležet a promluvil i o věcech, které jsem dlouho nosil jen v sobě," konstatoval Jágr na sociálních sítích a doplnil, že se jedná o jeho poslední knihu v životě. "Během své kariéry jsem zažil tolik příběhů. Některé znáte, jiné jsem si nechal jen pro sebe. Teď ale přišel čas se o ně podělit," uvedl nejlepší český hokejista historie v tiskové zprávě.

Publikace o rozsahu přes 500 stran mapuje celou Jágrovu kariéru včetně dětství. Jágr vzpomíná na zámořské angažmá, které začalo v roce 1990 v Pittsburghu, na působení v Rusku, popisuje návrat do NHL. Vypráví o ženách, penězích, slávě i návštěvách kasin.

