Kulturní prostor s barem u Stalina na pražské Letné bude zřejmě pokračovat

Kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na pražské Letné bude zřejmě moci pokračovat, jeho provozovatelé jednají s hlavním městem o zachování provozu bez využití vnitřních prostor.

Sdělili to radní Adam Zábranský (Piráti) a provozovatel centra Jan Faltys. V posledních týdnech zástupci centra uvedli, že musí skončit, protože jim magistrát neprodlouží smlouvu. Podle Zábranského je důvodem to, že prostory pod nynějším kyvadlem nejsou zkolaudovány jako sklady. Město požádá o kolaudaci.

Problém s fungováním centra podle Zábranského nastal kvůli tomu, že stavební úřad magistrát jako majitele prostor pod bývalým pomníkem upozornil na fakt, že jsou využívány v rozporu s kolaudací. Provozovatelé centra je využívali jako sklad pro venkovní bar. Dočasné řešení podle radního bude uzavřít smlouvu jen na venkovní část. "Zároveň se pokusíme zkolaudovat část těch podzemních prostor," řekl.

Skladování by si provozovatelé měli zajistit venku. Že centrum bude zřejmě pokračovat, potvrdil za provozovatele i Foltys, byť to podle něj do podpisu smlouvy není jisté. "Nic v tuto chvíli stále není jisté, ale je zde šance, že by se část letošní sezony mohla v provizorním provozu zachránit," uvedl. V mezičase se budeme alespoň snažit zachovat provoz toalet a úklid okolí, doplnil. Dodal, že při kolaudaci části vnitřních prostor by v nich měly vzniknout také veřejné záchody.

Město v minulosti zvažovalo, že prostory pod Stalinem zrekonstruuje. Podle Zábranského se však ukázalo, že náklady by byly enormní, a současné vedení Prahy to proto neplánuje. Stalinův pomník vznikl v roce 1955. Ve své době byl s výškou přes 15 metrů, šířkou 12 metrů a 22 metry do délky největším skupinovým sousoším v Evropě. Pomník byl zlikvidován na konci roku 1962, když se rozšířila kritika sovětského vůdce Nikity Chruščova vůči Stalinovi. Od roku 1991 stojí na místě monumentu Pražský metronom, sochařské dílo ve tvaru kyvadla.