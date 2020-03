Kulturní karanténa Davida Klimeše: Čapek i prohlídka pařížského Muzea Orsay

21. březen 2020

Snídaně v karanténě

Pařížské Muzeum Orsay je zavřeno, přesto jej lze navštívit. Na obrazy se můžete podívat prostřednictvím projektu Google Arts & Culture. I na Snídani v trávě Édouarda Maneta. To je ten nemožně obscénní obraz, navíc špatně namalovaný. Ano, ten s tou levitující dívkou vzadu.

Což není ani zdaleka jediný autorův hřích! Jak už to tak u slavných maleb bývá, zastiňují díla jiná - také slavná, ale přece jen o trochu méně. Vlevo Whistlerova Matka, za zády všechen ten Cézannův velkoobchod s ovocem, zeleninou. Projděte si ze svého obýváku celé muzeum.

Skrytá čísla

Čísla jsou teď vším. Jaká ale přesně jsou, skoro nikdo neví. Průběžně se mění počty roušek, nakažených i milionů korun pomoci. Přesto je potřebujeme průběžně zjišťovat. Jako bychom se všichni ocitli v situaci policejního koncipienta dr. Mejzlíka, když mu básník v Čapkově povídce předal svou nepříliš dobrou poezii. Mejzlík v ní začal zoufale hledat alespoň nějaké vodítko a nakonec objevil klíčové číslice.

"Marš tmavých domů / ráz dva zastavit stát / úsvit na mandolínu hrá / proč dívko proč se červenáš / pojedem vozem 120 HP na konec světa / nebo do Singapore / zastavte zastavte vůz letí / naše veliká láska v prachu leží / dívka zlomený květ / labutí šíje ňadra buben a činely / proč tolik pláču."

Už to číslo víte? Jestli ne, nebo jste to už zapomněli, přečtěte si to celé. A když už je 130 let od narození Karla Čapka, klidně si k tomu dejte všechny Povídky z jedné kapsy.

Času je teď dost.

Je tu jaro

V karanténě bytů a domů jste si toho možná nevšimli, ale přichází jaro.