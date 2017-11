před 13 minutami

V pražské Trafo Gallery vystavuje malíř a hudebník Jan Vytiska (32) své obrazy inspirované lidovými pověstmi a bájemi z knihy Čertoviny z Valašska. Na výstavě Paradise (Ráj) nejde ovšem o kopie milých strašidel, Vytiska ukazuje, jak by to mohlo vypadat v pekle, kdyby bylo součástí lidské mysli. Malíř podle slov kurátora Otto M. Urbana pracuje s chaosem současnosti, spojuje velká umělecká gesta s banalitou popkultury, krásu s ošklivostí a smrt se životem. Vytiskův kolega Jiří Havlíček už dříve o Vytiskových obrazech napsal: "Vytiska se přehrabuje na smetišti lidové zábavy a oživuje prohřešky proti dobrému vkusu." Výstava potrvá do 31. 12. a vychází k ní i kniha Pardise, již uspořádal kurátor.

Doporučujeme

Související





Hlavní zprávy