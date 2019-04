Zima je konečně tady. Podívejte se, kdo přežije Hru o trůny a usedne na Železný trůn

1. řada seriálu

2011

Robert Baratheon, král Sedmi království, požádá lorda Zimohradu Eddarda „Neda“ Starka, aby se stal jeho pobočníkem. Ten svolí a odjíždí s rodinou do Králova přístaviště. Jeho nemanželský syn Jon Sníh se rozhodne vstoupit do Noční hlídky, která chrání celou říši. Nedův syn Bran zjistí, že králova manželka Cersei a její bratr Jaime z rodu Lannisterů mají incestní vztah, a je za to shozen z věže. Ačkoli přijde o paměť, mezi Starky a Lannistery vzplane konflikt, protože se Branova matka Catelyn domnívá, že Brana chtěl zabít jiný z Lannisterů – liliput Tyrion. Poté, co Robert umírá, usedá na trůn Joffrey – sadistický syn Cersei a Jaimeho, který nechá popravit Neda Starka. Za mořem mezitím Daenerys z rodu Targaryenů získává z ohně trojici draků, kteří byli považováni za vymřelé.

Knižní předloha: Hra o trůny (1996)