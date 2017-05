před 1 hodinou

Fanoušci Aki Kaurismäkiho se mohou stylově naladit na režisérův nový film Druhá strana naděje, který se do českých kin dostane na konci července. Pražské kino Aero totiž od 6. do 9. června promítne šest Kaurismäkiho filmů. 6. června to bude Smlouva s vrahem a Stíny v ráji, 8. června Leningradští kovbojové dobývají Ameriku a Bohémský život a 9. června Zločin a trest a Děvče ze sirkárny. Všechny filmy poběží v originálním znění s českými titulky.

Doporučujeme







Pokračujte dál