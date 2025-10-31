Kultura

Bývalý španělský král v pamětech obdivuje diktátora Franka a stěžuje si na syna

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Bývalý španělský král Juan Carlos ve svých pamětech vyjadřuje obdiv k diktátorovi Franciskovi Frankovi, po kterém nastoupil do čela Španělska, a stěžuje si na svého syna krále Felipeho VI. Uvádí to francouzský a španělský tisk o některých pasážích z knihy, která vyjde příští týden ve Francii.
Bývalý španělský král Juan Carlos
Bývalý španělský král Juan Carlos | Foto: Reuters

Kvůli korupčním skandálům bývalý král žije v ústraní v Abú Zabí. Dar od Saúdské Arábie ve výši 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun), kvůli kterému čelil podezření z korupce, označil za vážnou chybu.

Juan Carlos se stal španělským králem krátce po úmrtí diktátora Franka v roce 1975 a v čele Španělska stál při obnově demokratických institucí. Pro část Španělů je stále jedním ze symbolů návratu demokracie.

V pamětech bývalý panovník otevřeně říká, že na trůn byl dosazen díky umírajícímu diktátorovi. "Respektoval jsem ho, oceňoval jsem jeho inteligenci a smysl pro politiku," píše podle deníku Le Monde Juan Carlos v pamětech. "Nikdy jsem nedovolil, aby ho někdo přede mnou kritizoval," dodal Juan Carlos.

Ke konci své téměř čtyřicetileté vlády Juan Carlos čelil kritice kvůli nákladnému a papalášskému životnímu stylu a později také vyšetřování kvůli daňovým únikům a korupci. Tisk kvůli podezření z úplatkářství rozsáhle probíral peníze, které Juan Carlos dostal od Saúdské Arábie. Juan Carlos tvrdí, že dostal 100 milionů dolarů. "Byl to dar, který jsem nedokázal odmítnout," uvedl exmonarcha s tím, že to byla "závažná chyba".

Svého syna, současného krále Felipeho VI., označuje Juan Carlos za bezcitného. Podle médií Felipe VI. stojí za rozhodnutím bývalého monarchy odejít v roce 2020 ze Španělska a uchýlit se do ústraní v Abú Zabí. "Můj syn se ke mně otočil zády kvůli povinnosti," stojí podle médií v pamětech. Juan Carlos také komentuje rozhodnutí panovníka mu odebrat státní penzi. "Jsem jediným Španělem, který za skoro 40 let služby nedostává důchod," uvedl Juan Carlos.

Související

Španělská korunní princezna Leonor zahájila výcvik na letecké vojenské akademii

princezna Leonor, Španělsko, korunní princezna, dědička trůnu

Bývalý král francouzskému deníku Le Figaro řekl, že si arabskou zemi vybral kvůli tomu, že ho tam nemohou navštívit španělští novináři. "Když sem naposledy přicestoval španělský novinář, tak ho místní úřady nechaly zavřít! Musel jsem zasáhnout, aby ho pustili," řekl Juan Carlos pařížskému tisku. Podle organizace Reportéři bez hranic Spojené arabské emiráty, kde se Juan Carlos nachází, pronásledují novináře kritické k vládě a v každoročním hodnocení organizace jsou na 164. místě z 180 hodnocených zemí.

Podpora monarchii ve Španělsku v posledních letech výrazně oslabila i kvůli skandálům, které se týkaly Juana Carlose. "Španělsko není automaticky monarchistickou zemí," připustil bývalý král. Juan Carlos občas Španělsko navštěvuje, o čemž vždy obsáhle referuje španělský tisk. "Žiji bez výhledu, bez jakékoliv jistoty, že bych se někdy mohl vrátit bydlet do své země," uvedl podle deníku El País sedmaosmdesátiletý muž ve svých pamětech.

 
Mohlo by vás zajímat

Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Chrám Sagrada Família v Barceloně má nejvyšší kostelní věž na světě

Chrám Sagrada Família v Barceloně má nejvyšší kostelní věž na světě

Varhaník v Lipsku zahraje 22 hodin Bacha v nepřetržité hudební jízdě

Varhaník v Lipsku zahraje 22 hodin Bacha v nepřetržité hudební jízdě

Nenechte si ujít: Komedie Bugonia od vizionářského režiséra nebo mexická písničkářka

Nenechte si ujít: Komedie Bugonia od vizionářského režiséra nebo mexická písničkářka
Přehled
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah literatura Španělsko Juan Carlos král Felipe VI. kniha

Právě se děje

teď
Zavraždili muže a pohřbili ho v parku, soud jim udělil výjimečné tresty 25 a 28 let

Zavraždili muže a pohřbili ho v parku, soud jim udělil výjimečné tresty 25 a 28 let

Senát pražského městského soudu zcela vyhověl návrhu trestů, které žádala státní zástupkyně.
před 15 minutami
Příští volby může ODS vyhrát. Ministerstvo chci předat co nejdřív, říká Stanjura

Příští volby může ODS vyhrát. Ministerstvo chci předat co nejdřív, říká Stanjura

Bezesporu jsme chybovali, málo jsme prosazovali pravicová témata, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Zbyněk Stanjura.
před 26 minutami
Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Český tenis zpozorněl, další teenagerka míří do špičky.
před 28 minutami
Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Představení se v době normalizace stalo synonymem boje proti útlaku ze strany komunistického režimu, cenzuře a nesvobodě.
před 32 minutami
Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Jednadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahraje poprvé na elitním okruhu WTA semifinále.
před 46 minutami

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV
Prohlédnout si 9 fotografií
Kdo bude pro rok 2026 evropským autem roku? Takto vypadá sedmička finalistů.
Citroën C5 Aircross
před 50 minutami
Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

O přesných částkách se teprve jedná, uvádějí zdroje. Není ani jasné, zda vláda bude usilovat o náhlý, nebo jen o postupný přechod.
Další zprávy