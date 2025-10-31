Bývalý španělský král v pamětech obdivuje diktátora Franka a stěžuje si na syna

Kvůli korupčním skandálům bývalý král žije v ústraní v Abú Zabí. Dar od Saúdské Arábie ve výši 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun), kvůli kterému čelil podezření z korupce, označil za vážnou chybu.
Juan Carlos se stal španělským králem krátce po úmrtí diktátora Franka v roce 1975 a v čele Španělska stál při obnově demokratických institucí. Pro část Španělů je stále jedním ze symbolů návratu demokracie.
V pamětech bývalý panovník otevřeně říká, že na trůn byl dosazen díky umírajícímu diktátorovi. "Respektoval jsem ho, oceňoval jsem jeho inteligenci a smysl pro politiku," píše podle deníku Le Monde Juan Carlos v pamětech. "Nikdy jsem nedovolil, aby ho někdo přede mnou kritizoval," dodal Juan Carlos.
Ke konci své téměř čtyřicetileté vlády Juan Carlos čelil kritice kvůli nákladnému a papalášskému životnímu stylu a později také vyšetřování kvůli daňovým únikům a korupci. Tisk kvůli podezření z úplatkářství rozsáhle probíral peníze, které Juan Carlos dostal od Saúdské Arábie. Juan Carlos tvrdí, že dostal 100 milionů dolarů. "Byl to dar, který jsem nedokázal odmítnout," uvedl exmonarcha s tím, že to byla "závažná chyba".
Svého syna, současného krále Felipeho VI., označuje Juan Carlos za bezcitného. Podle médií Felipe VI. stojí za rozhodnutím bývalého monarchy odejít v roce 2020 ze Španělska a uchýlit se do ústraní v Abú Zabí. "Můj syn se ke mně otočil zády kvůli povinnosti," stojí podle médií v pamětech. Juan Carlos také komentuje rozhodnutí panovníka mu odebrat státní penzi. "Jsem jediným Španělem, který za skoro 40 let služby nedostává důchod," uvedl Juan Carlos.
Bývalý král francouzskému deníku Le Figaro řekl, že si arabskou zemi vybral kvůli tomu, že ho tam nemohou navštívit španělští novináři. "Když sem naposledy přicestoval španělský novinář, tak ho místní úřady nechaly zavřít! Musel jsem zasáhnout, aby ho pustili," řekl Juan Carlos pařížskému tisku. Podle organizace Reportéři bez hranic Spojené arabské emiráty, kde se Juan Carlos nachází, pronásledují novináře kritické k vládě a v každoročním hodnocení organizace jsou na 164. místě z 180 hodnocených zemí.
Podpora monarchii ve Španělsku v posledních letech výrazně oslabila i kvůli skandálům, které se týkaly Juana Carlose. "Španělsko není automaticky monarchistickou zemí," připustil bývalý král. Juan Carlos občas Španělsko navštěvuje, o čemž vždy obsáhle referuje španělský tisk. "Žiji bez výhledu, bez jakékoliv jistoty, že bych se někdy mohl vrátit bydlet do své země," uvedl podle deníku El País sedmaosmdesátiletý muž ve svých pamětech.