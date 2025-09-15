Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Kulatý stůl: Perspektivy nájemního bydlení v Česku

před 6 hodinami
Jak se mění trh s nájemním bydlením? Jakou roli v něm hrají digitalizace a etické standardy? A proč je profesionální správa klíčem k důvěře investorů i kvalitnímu životu nájemců?
Nová bytová výstavba v historickém prostoru pivovaru v Nuslích ČTK/Šulová Kateřina
Nová bytová výstavba v historickém prostoru pivovaru v Nuslích ČTK/Šulová Kateřina

O těchto tématech budou v přímém přenosu diskutovat u kulatého stolu prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural, zástupce Penty Real Estate David Kšír a zakladatel a CEO FLET David Bureš. Moderuje Pavel Cyprich. 

Hosté pořadu se podělí o zkušenosti z praxe i vize, kam se tento segment v příštích letech vydá. Současně představí, jak mohou spolupracovat developeři, profesionální správci a investoři, aby na trh rychleji přicházely nové byty a nájemní bydlení se stalo plnohodnotnou a perspektivní alternativou k vlastnictví.

Kulatý stůl vysílá v přímém přenosu ČTK Connect 18. září 2025 od 10:00 online z Nuselského pivovaru. Stream bude k vidění na kanálu YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz, na FB ČTK Connect a v dalších médiích.

