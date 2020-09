Britskou krysu vyznamenali za hledání nášlapných min v Kambodži. Vyčenichala jich 39

Designovaný libanonský premiér Mustafá Adíb dnes oznámil rezignaci po necelém měsíci neúspěšné snahy sestavit novou vládu, informovala agentura AP. Podle ní tak zasadil i ránu úsilí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona prolomit pat v zemi dlouho zmítané politickou a ekonomickou krizí. Macron od srpna Bejrút několikrát navštívil a naléhal na tamní politiky, aby se dohodli na vládě do poloviny září.

"Omlouvám se libanonskému lidu," prohlásil Adíb podle deníku The Daily Star v místní televizi poté, co se pošesté setkal kvůli sestavování vlády s libanonským prezidentem Michelem Aúnem. Podle agentury Reuters byl hlavním problémem sestavování vlády spor o to, kdo povede ministerstvo financí.

Předchozí libanonská vláda rezignovala několik dní po explozi téměř tří tisíc tun špatně uskladněného dusičnanu amonného v bejrútském přístavu, která 4. srpna zabila na 200 lidí, šest tisíc osob zranila a čtvrt milionu lidí připravila o střechu nad hlavou. Podle mnoha Libanonců šlo o další příklad selhání politiků, někteří totiž o nebezpečnosti skladu s dusičnanem věděli.