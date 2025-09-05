Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce

"Slunce se ponoří do tmy a měsíc bude krvavý, než přijde velký a strašlivý den Hospodinův," stojí v Bibli. V době maximální fáze zatmění, která začne v neděli přesně ve 20:11, se Měsíc ocitne vysoko nad obzorem a zářit bude cihlově červenou barvou. Rudý odstín vzniká díky atmosféře Země, modré složky slunečního světla se rozptylují, zatímco červené prochází a osvětlují Měsíc - podobně, jako je tomu při západu slunce.
Právě krvavý Měsíc odnepaměti fascinoval a hlavně děsil lidstvo. Starověké kultury v něm viděly znamení bohů, hrozbu pro krále nebo předzvěst katastrof. V jedné mayské legendě se například tvrdí, že Měsíc je při zatměních požírán obrovským jaguárem. Řekové a Římané ho zase vnímali jako poselství od nadpřirozených sil, Mezopotámci ho považovali za nebezpečí pro říši a jako znamení apokalypsy ho zmiňují i biblické texty. Před jeho zlými vlivy se proto lidé chránili hlukem, bubnováním, modlitbami nebo rituály.
Některé kultury krvavý Měsíc viděly ale i pozitivně - jako příležitost k očistě, proměně a novým začátkům. Zápisy starověkých Číňanů, Babylóňanů a Mayů pomohly pochopit cykly Měsíce a předpovídat zatmění - událost tak přestala být jen děsivou náhodou a stala se především estetickou podívanou.
Stejně tak tomu bude i tuto neděli. Zatmění začne už kolem 19:30 nízko nad východním obzorem, a protože bude stále soumrak, první fáze bude velmi obtížně pozorovatelná. Skutečná "show" nastane až s postupným stmíváním, vrchol uvidíme ve 20:11. Právě v tento čas se jeho severní část přiblíží k centru stínu Země a severní část Měsíce tak bude ještě tmavší, což bude velký zážitek. Úplné zatmění skončí ve 20:53, pak nastane částečná fáze a zhruba ve 22:55 Měsíc zcela vystoupí ze stínu Země.
Zatmění uvidíte pouhým okem, ale dobrým pomocníkem bude malý dalekohled, např. běžný turistický triedr. "Jelikož to bude nízko nad východním obzorem, bude potřeba si vyhledat nějaké místo s výhledem co nejníže nad východní obzor - bez překážek, jako jsou budovy, stromy, kopce," radí Martin Mašek z České astronomické společnosti. Astronomové zároveň lákají ještě na jeden úkaz, během zatmění bude možné vyhledat i planetu Saturn.
Pokud nebeskou podívanou zmeškáte, na další částečné zatmění si budete muset počkat do 28. srpna příštího roku. To úplné pak nastane až v roce 2028, kdy se ukáže přesně na Silvestra, tedy 31. prosince.