Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce
Nedělní zatmění Měsíce začne již brzy večer, krátce po západu Slunce, okolo 19:30. To ale bude okem pozorovatelné jen velmi obtížně, počkat si musíme na větší tmu. Zobrazit 8 fotografií
Foto: Lukáš Bíba
Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 1 hodinou
Velkolepou podívanou nabídne nedělní večerní obloha. Po dlouhých šesti letech se u nás opět dočkáme úplného zatmění Měsíce. Náš souputník vstoupí do stínu Země a během 83 minut se promění v ohromně jasný "krvavý" úplněk. Nastane jedno z nejdelších zatmění Měsíce za desetiletí.

"Slunce se ponoří do tmy a měsíc bude krvavý, než přijde velký a strašlivý den Hospodinův," stojí v Bibli. V době maximální fáze zatmění, která začne v neděli přesně ve 20:11, se Měsíc ocitne vysoko nad obzorem a zářit bude cihlově červenou barvou. Rudý odstín vzniká díky atmosféře Země, modré složky slunečního světla se rozptylují, zatímco červené prochází a osvětlují Měsíc - podobně, jako je tomu při západu slunce.

Právě krvavý Měsíc odnepaměti fascinoval a hlavně děsil lidstvo. Starověké kultury v něm viděly znamení bohů, hrozbu pro krále nebo předzvěst katastrof. V jedné mayské legendě se například tvrdí, že Měsíc je při zatměních požírán obrovským jaguárem. Řekové a Římané ho zase vnímali jako poselství od nadpřirozených sil, Mezopotámci ho považovali za nebezpečí pro říši a jako znamení apokalypsy ho zmiňují i biblické texty. Před jeho zlými vlivy se proto lidé chránili hlukem, bubnováním, modlitbami nebo rituály. 

Některé kultury krvavý Měsíc viděly ale i pozitivně - jako příležitost k očistě, proměně a novým začátkům. Zápisy starověkých Číňanů, Babylóňanů a Mayů pomohly pochopit cykly Měsíce a předpovídat zatmění - událost tak přestala být jen děsivou náhodou a stala se především estetickou podívanou.

Stejně tak tomu bude i tuto neděli. Zatmění začne už kolem 19:30 nízko nad východním obzorem, a protože bude stále soumrak, první fáze bude velmi obtížně pozorovatelná. Skutečná "show" nastane až s postupným stmíváním, vrchol uvidíme ve 20:11. Právě v tento čas se jeho severní část přiblíží k centru stínu Země a severní část Měsíce tak bude ještě tmavší, což bude velký zážitek. Úplné zatmění skončí ve 20:53, pak nastane částečná fáze a zhruba ve 22:55 Měsíc zcela vystoupí ze stínu Země.

Mimozemská sonda? Astronomy překvapuje chování mezihvězdného „vetřelce" 3I/Atlas

3I/Atlas kometa

Zatmění uvidíte pouhým okem, ale dobrým pomocníkem bude malý dalekohled, např. běžný turistický triedr. "Jelikož to bude nízko nad východním obzorem, bude potřeba si vyhledat nějaké místo s výhledem co nejníže nad východní obzor - bez překážek, jako jsou budovy, stromy, kopce," radí Martin Mašek z České astronomické společnosti. Astronomové zároveň lákají ještě na jeden úkaz, během zatmění bude možné vyhledat i planetu Saturn.

Pokud nebeskou podívanou zmeškáte, na další částečné zatmění si budete muset počkat do 28. srpna příštího roku. To úplné pak nastane až v roce 2028, kdy se ukáže přesně na Silvestra, tedy 31. prosince.

