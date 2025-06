Koupili si prokletý dům. Lovci duchů doufají, že je bludné duše přijmou

Dům s temnou minulostí, špatnou pověstí a duchy oběšených žen? Pro většinu lidí noční můra, pro lovce duchů životní sen. Amy Waineová a Jarrad Cutting si pořídili nemovitost označovanou za nejstrašidelnější dům v Británii a překypují nadšením. Zatímco v minulosti sloužil dům jako vězení, dnes se o něm mluví jako o místě, kde "duchové nejsou jen legendou".

Podle historických záznamů byly v domě s názvem "The Cage" (v překladu klec) drženy ženy obviněné z čarodějnictví, přičemž některé z nich později skončily na šibenici. Právě jejich duše prý dodnes sídlí v domě a terorizují každého, kdo se pokusí v něm žít.

Tuto verzi potvrzuje i předchozí majitelka, která zde žila mezi lety 2004 a 2019. Dům raději opustila a tvrdila, že byla napadena duchy, vídala přízračné postavy, a dokonce ji neznámá síla srazila na zem, když byla těhotná.

Pro Amy a Jarrada ale temná historie nebyla varováním - naopak. "The Cage mě nejprve přitahoval díky množství zpráv o paranormálních jevech, ale po návštěvě jsem se do budovy zamilovala," řekla Amy magazínu What’s The Jam.

Pětatřicetiletá Amy Waineová vede úspěšný YouTube kanál Amy’s Crypt, který má přes 300 tisíc odběratelů. S partnerem Jarradem cestují po světě, vyšetřují paranormální jevy a dokumentují je pro své sledující. Nyní chtějí v domě "The Cage" nejen žít, ale využít ho jako základnu pro další bádání.

"Jsem vyšetřovatelka paranormálních jevů a tento koníček se postupně stal mou životní náplní. Vlastnit tak důležitý kousek paranormální historie a mít možnost jej využívat jako základnu pro vyšetřování a experimenty mě velmi lákalo," říká Amy.

Plány, nevysvětlitelné jevy a láska

Cílem páru je dům zrekonstruovat a zachovat pro budoucnost - dlouhá léta stál prázdný a chátral. Strašidelná nemovitost má tři obytné místnosti, kuchyň, toaletu v přízemí, dvě ložnice a koupelnu v patře, které je rozdělené do dvou úrovní. Objekt sloužil jako vězení od 16. století až do roku 1908, kdy byl přestavěn na obytný dům.

Amy přiznává, že už během prvních návštěv zažila jevy, které si nedokáže racionálně vysvětlit. "Jednalo se o různé zvuky, pachy, dokonce i pohyb předmětu bez zjevné příčiny. Jsme teprve na začátku a nyní jsme po celém domě rozmístili kamery, takže doufáme, že se nám podaří zachytit a zažít víc," popisuje.

Pár věří, že tentokrát dům najde stabilní obyvatele. "Dům milujeme a chceme mu dát lásku a úctu, kterou si zaslouží. Snad nás duchové přijmou a bude nám umožněno tu zůstat," uzavírá Amy.