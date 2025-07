Staráte se o svůj bazén správně? Smrtící "mozkožrout" má rád mělčinu a stojaté vody

Provoz zahradního bazénu v létě není jen o pohodě, ale i o výdajích. Napuštění vody, ohřev, filtrace, světla i chemie vás mohou vyjít na tisíce korun. Najdou se ale výdaje, na kterých by se i kvůli bezpečnosti rozhodně šetřit nemělo. A správné čištění a filtrace bazénu patří mezi ně. Zjistěte, co všechno ovlivňuje náklady, jak ušetřit na elektřině a proč se vyplatí investovat do zakrytí bazénu.

První, co bude nutné s bazénem udělat, je jeho napuštění vodou. Pokud máte studnu, můžete se rozhodnout, jestli použijete vodu z ní, necháte si vodu dovézt cisternou nebo si bazén napustíte z vodovodního řádu. Určitě je nutné dodržet místní podmínky - jsou lokality, kde je napuštění bazénu ze studny či řádu zakázáno. "Pokud vás jeden kubík vody stojí 100 korun a pořídíte si bazén o rozměru 3×7 metrů s hloubkou 1,1 metru, pak počítejte s tím, že napustíte cca 23 kubíků vody. Tedy jen start vás vyjde na více než dva tisíce korun. Pokud podle toho neupravíte zálohy, může vás na konci roku čekat nemilé překvapení v podobě nedoplatku," upozorňuje Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz. Ohřev vody Ohřev vody v bazénu je jedním z největších nákladů a současně má vliv na komfort, který vám vlastní koupání poskytne. Existuje několik způsobů, jak vodu ohřívat. Solární panely jsou ekologickou a z dlouhodobého pohledu i ekonomickou volbou. Jejich instalace je však nákladná a návratnost investice může trvat i několik let. Další z možností jsou elektrické ohřívače, které jsou cenově dostupnější na začátku, ovšem jejich provozní náklady mohou být vyšší. Průměrná spotřeba elektrického ohřívače je kolem 5 kWh. Zvolit můžete také tepelné čerpadlo, které je energeticky výhodnější a může oproti elektrickým ohřívačům snížit náklady na ohřev vody až o 50 procent. Pokud máte větší bazén, je to nejlepší varianta. Čištění bazénu Udržování čisté vody v bazénu je nezbytné, zahrnuje nejen mechanické čištění, ale také chemické úpravy. Kromě jiného tím lze předejít i množení nebezpečných améb a dalších parazitů - těm se podle odborníků daří zejména ve stojatých vodách a mělkých bazéncích. V červnu například podlehl nákaze slzovičkou zhoubnou jedenáctiletý chlapec ze Slovenska poté, co na koupališti ve Štúrovu absolvoval plavecký výcvik. Související Zemřel chlapec, kterého na Slovensku zřejmě napadl "mozkožravý" parazit Nejoblíbenější volbou pro zajištění čisté vody jsou tak klasická čerpadla, která zajišťují cirkulaci v kombinaci s pískovou filtrací. Náklady na provoz filtračního systému závisí na jeho výkonu a době provozu. "Velmi častou volbou je kombinace pískové filtrace a slané vody, která není tak slaná jako ta v moři, ale díky správnému poměru solného roztoku je možné vyrábět elektřinou chlor, který slouží k udržování čisté vody. Takto slaná voda je slaná jen asi jako lidské slzy, ale solinátor je další zařízení, které nejenže něco stojí, ale má i nemalou spotřebu elektrické energie a s tím je zapotřebí také kalkulovat," říká Lukáš Kaňok. Pokud plánujete večerní koupání, je třeba počítat i s náklady na osvětlení. To se dá pořídit ve formě LED světel s velmi malou spotřebou či výrazně levnějších klasických žárovek, které ale mají o to větší spotřebu elektřiny, často v řádu stovek wattů. A jsme zase u toho nákladu na provoz. Na druhou stranu, koupat se doma ve vlastní, krásně teplé, nádherně čisté vodě, a ještě k tomu v noci - to si nějakou tu korunu zaslouží. I jednoduchá solární plachta dokáže teplotu v bazénu udržet déle a snížit spotřebu vody odpařováním. | Foto: BWT Řešením, jak snížit spotřebu energie na ohřev vody, je zakrytí bazénu. "Jde o investici, která se vyplatí nejen kvůli úspoře energií, ale i díky delší životnosti vody a technologií. Podle typu zakrytí lze náklady na ohřev snížit o 60-70 procent, protože voda bez krytu se výrazně rychleji ochlazuje a odpařuje. I jednoduchá solární plachta dokáže teplotu udržet déle a snížit spotřebu. Zakrytý bazén tak šetří energii, chemii i peníze, a navíc prodlužuje koupací sezonu," říká Martin Kůrka ze společnosti BWT.