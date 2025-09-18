Konec poutě losa Emila? Rakušané ho chtějí uspat, jeho další osud je nejistý

Los Emil za posledních několik týdnů přešel téměř celé Dolní Rakousy a blíží se k hranicím s Horními Rakousy. Podle deníku Krone tamní úřady připravily plán, jak s losem naložit. Pokud se sám nevydá směrem k Česku, chtějí Emila uspat a přepravit na hranice, aby měl možnost se připojit k malé losí populaci v Národním parku Šumava a případně si tam najít družku.
Kvůli Emilovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky, uvedla zemská radní Michaela Langerová-Weningerová. "V posledních dnech jsme prošli různé scénáře a stanovili vhodná opatření," doplnila.
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.