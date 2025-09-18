Magazín

Konec poutě losa Emila? Rakušané ho chtějí uspat, jeho další osud je nejistý

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Horní Rakousy se připravují na příchod losa Emila, který je už jen několik kilometrů od jejich hranic. Místní úřady plánují zvíře uspat a přesunout na hranice s Českem, informují rakouská média a agentura APA. Na Šumavě se Emil bude moci připojit k tam žijící losí populaci.
Emil překročil hranice. Aktuálně vede jeho trasa Rakouskem.
Emil překročil hranice. Aktuálně vede jeho trasa Rakouskem. | Foto: heute.at

Los Emil za posledních několik týdnů přešel téměř celé Dolní Rakousy a blíží se k hranicím s Horními Rakousy. Podle deníku Krone tamní úřady připravily plán, jak s losem naložit. Pokud se sám nevydá směrem k Česku, chtějí Emila uspat a přepravit na hranice, aby měl možnost se připojit k malé losí populaci v Národním parku Šumava a případně si tam najít družku.

Kvůli Emilovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky, uvedla zemská radní Michaela Langerová-Weningerová. "V posledních dnech jsme prošli různé scénáře a stanovili vhodná opatření," doplnila.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.

Video: Los evropský v místní části Zlína (25. 7. 2025)

Los evropský v místní části Zlína v Lužkovicích | Video: Martin Jakuba

 
Mohlo by vás zajímat

Vůbec nejvíc dronů v historii Česka vzlétlo k nebi v Hradci Králové

Vůbec nejvíc dronů v historii Česka vzlétlo k nebi v Hradci Králové
11 fotografií

Světový unikát v Česku. Svatováclavská koruna z lego kostiček zdobí pražské Hradčany

Světový unikát v Česku. Svatováclavská koruna z lego kostiček zdobí pražské Hradčany
16 fotografií

Jak přežít v noční můře? Film Otec je mistrovské drama o vině, které neuniknete

Jak přežít v noční můře? Film Otec je mistrovské drama o vině, které neuniknete
1:53

Na mlýně u Uhlíkových. "První noc mě za nohu z postele vytáhl duch," říká herec

Na mlýně u Uhlíkových. "První noc mě za nohu z postele vytáhl duch," říká herec
30 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle los zvíře Rakousko dobrodruh poutník Cestování

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
Burácení stíhaček nad Prahou. Unikátní formace gripenů a Red Arrows uchvátila davy

Burácení stíhaček nad Prahou. Unikátní formace gripenů a Red Arrows uchvátila davy

Po průletu nad centrem Prahy letadla zamířili přes Kbely na letiště Leoše Janáčka do Mošnova na Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR.
Aktualizováno před 21 minutami
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

ŽIVĚ
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 21 minutami

Vůbec nejvíc dronů v historii Česka vzlétlo k nebi v Hradci Králové

Vůbec nejvíc dronů v historii Česka vzlétlo k nebi v Hradci Králové
Prohlédnout si 11 fotografií
před 30 minutami
Z Česka do celého světa. Revoluční BMW budou mít elektromotory z Písku

Z Česka do celého světa. Revoluční BMW budou mít elektromotory z Písku

V Písku se budou vyrábět elektromotory pro nová elektrická BMW řady Neue Klasse.
Aktualizováno před 57 minutami
Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

Podle něj jsou oběťmi dva Izraelci. Izraelská armáda podle agentury Reuters uvedla, že útočník přijel kamionem převážejícím humanitární pomoc.
před 58 minutami
Parádní jízda volejbalistů na MS nekončí. Češi smetli Čínu a jsou v osmifinále

Parádní jízda volejbalistů na MS nekončí. Češi smetli Čínu a jsou v osmifinále

Čeští volejbalisté postoupili do osmifinále mistrovství světa. V posledním utkání ve skupině zdolali svěřenci trenéra Jiřího Nováka Čínu 3:0.
před 1 hodinou
"Nevinný" klip s kočkou spustil poprask. Ubohá reakce na vraždu Kirka, zní na sítích
6:07

"Nevinný" klip s kočkou spustil poprask. Ubohá reakce na vraždu Kirka, zní na sítích

Politicky necitlivý komentář? Společnost Bethesda čelí tvrdé kritice kvůli údajnému zlehčování atentátu na aktivistu Kirka
Další zprávy