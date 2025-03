Smartphony, chytré hodinky, náramky nebo prsteny. Nabíjení těchto dnes už nepostradatelných zařízení se stalo věčným tématem. Vypadá to ale, že svět, ve kterém se už přenosná zařízení nebudou muset nabíjet a odpadnou starosti s výdrží baterie, je blíž, než si myslíme.

Přelomové řešení, které by odstranilo potřebu tradičních baterií, by mohla přinést technologie Power-Over-Skin. Pracují na ní výzkumníci z Carnegie Mellon University, a přestože je teprve v rané fázi vývoje, ukazuje svůj velký potenciál. Technologie totiž umožňuje přenášet elektřinu skrze lidskou kůži. Jak to funguje, vysvětluje výzkumník Andy Kong: "Je to podobné, jako když rádio využívá vzduch jako médium mezi vysílací stanicí a stereo soupravou v autě. V tomto případě je však tím vysílacím médiem tělesná tkáň."

Průlom v nabíjení

Systém se skládá z malého vysílače napájeného jednou baterií, který využívá přirozenou 40MHz radiofrekvenční energii lidského těla a vysílá ji do několika přijímačů připevněných kdekoli na těle. Ty vysokofrekvenční energii absorbují a přemění ji na použitelnou energii pro provoz nositelných nízkoenergetických zařízení, jako jsou třeba chytré hodinky.

Přestože má technologie před sebou ještě dlouhou cestu, mohla by se v budoucnu uplatnit především u zdravotních monitorovacích přístrojů, jako jsou glukometry nebo kardiostimulátory. Většina těchto zařízení je napájena dobíjecími bateriemi, které vyžadují údržbu. Díky systému Power-Over-Skin, který představuje nepřetržitý zdroj energie, by se tak mohla snížit potřeba chirurgických zákroků za účelem výměny baterií. Přístroje by mohly fungovat neomezenou dobu, být efektivnější a méně zatěžující.

Pohodlí i bezpečnost

Lehčími a pohodlnějšími by tato technologie mohla učinit i běžně nositelná zařízení. Baterie totiž tvoří jejich nejtěžší součást, zabírají místo a omezují design. Systém by navíc mohl být integrován i do každodenní módy, třeba prostřednictvím chytrých šperků. Vědci ostatně už během testování napájeli LED náušnici nebo prsten s joystickem, který umí přes Bluetooth ovládat zařízení, k němuž je připojen.

Technologie je pro lidské tělo bezpečná. Podobný koncept bezdrátového přenosu se ostatně už používá v některých lékařských implantátech. Nový systém Power-Over-Skin je však odlišný v tom, že k přenosu energie na větší vzdálenosti využívá samotné lidské tělo jako médium, ostatní metody bezdrátového nabíjení vyžadují, aby byla vysílací a přijímací část velmi blízko u sebe.