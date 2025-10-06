Magazín

Komety, padající hvězdy i superúplněk. Říjnová obloha slibuje velkolepou podívanou

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 4 hodinami
Říjen slibuje jednu z nejbohatších astronomických podívaných roku: meteorické roje, superúplněk, jasné planety i dvě komety, které se přiblíží k Zemi. Jedna z nich by přitom mohla zazářit tak, že ji spatříme i bez dalekohledu.
V říjnu nás kromě superúplňku čekají také meteorické roje.
V říjnu nás kromě superúplňku čekají také meteorické roje. | Foto: Shutterstock

Hned 6. října se na obloze zjeví superúplněk, který bude zhruba o 4 % větší a o 13 % jasnější než typický úplněk. "Měsíc kolem Země neobíhá po přesně kruhové dráze, ale po mírné elipse," vysvětluje astronom Martin Mašek z České astronomické společnosti. Tentokrát se bude nacházet v nejbližším bodě k Zemi - proto se nám bude zdát větší. "Pouhým okem to ale člověk ani nepozná. Postřehnout to jde až na fotografii." Nejsilnější vizuální efekt nastává při východu nebo západu, kdy je nízko nad horizontem a ve srovnání s okolím pak vypadá obrovský.

Planety na scéně: Saturn, Jupiter i Venuše

Říjen přeje i obdivovatelům planet. Saturn září vysoko na obloze po většinu noci, a to hlavně ve večerních hodinách. Jupiter vychází až po půlnoci a brzy se stane nepřehlédnutelnou dominantou noční oblohy. Ranní nebe zpestří extrémně jasná Venuše, která bude zářit nízko nad východním obzorem. Speciální podívanou pak chystá 19. říjen, kdy se k sobě na obloze těsně přiblíží Venuše a tenký srpek Měsíce, dělit je od sebe budou méně než čtyři stupně. Dvojice bude zřetelná blízko východního horizontu.

Největším trhákem bude kometa Lemmon

Největším lákadlem tohoto měsíce jsou ale komety. "Ve druhé polovině října bude možné na večerní obloze sledovat hned dvě, C/2025 A6 (Lemmon) a C/2025 R2 (SWAN), které by měly být dobře viditelné i v malých dalekohledech a triedrech," říká Mašek. O velkolepou podívanou by se měla postarat hlavně ta první jmenovaná, kterou astronomové objevili teprve letos v lednu a která rychle zjasňuje. Předpovědi její maximální jasnosti se různí, ale podle těch nejoptimističtějších odhadů by měla překročit hranici viditelnosti pouhým okem.

Ideální podmínky k jejímu pozorování nastanou po 15. říjnu, kdy oblohu nebude rušit Měsíc. Nejblíže k Zemi se kometa dostane 21. října, na večerní obloze bude vidět v souhvězdí Honicích psů a Pastýře poblíž severozápadního obzoru. "Pro nalezení komety bude potřeba vhodná vyhledávací mapka, např. pomocí aplikace Stellarium anebo pomocí mapy na webu https://czsky.cz, kometa C/2025 A6 v sekci Sluneční soustava," doporučuje Mašek.

Kometa C/2025 R2 (SWAN) pak proletí nejblíže k Zemi jen o den dříve, tedy 20. října. Pozorovatelná by mohla být triedrem v Hadonoši a na pomezí Střelce a Orla.

Něco si přejte: říjnové padající hvězdy

V říjnu nás čekají také meteorické roje. Hned na začátku měsíce, konkrétně 8. října, vyvrcholí Drakonidy, které pochází z trosek za kometou 21P Giacobini-Zinner. Bohužel letos roj silně oslabí svit Měsíce, který bude těsně po úplňku. Vidět tak budou jen ty nejjasnější.

Není ale třeba smutnit, větší podívanou totiž slibují Orionidy, které jsou způsobeny pozůstatky ze slavné Halleyovy komety. "Maximum roje letos nastane okolo 21. října v brzkých ranních hodinách," láká Martin Mašek na jeden z nadcházejících úkazů. Roj je známý jasnými a rychlými meteory, kterých může za hodinu spadnout kolem dvaceti. Načasování nemohlo být lepší, protože v den jejich maxima nastane novoluní, takže podívanou nebude rušit Měsíc.

Superúplněk ve 4k | Video: Reuters
 
