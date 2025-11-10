Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Kolik malých vítězství lze zažít na čerpací stanici?

před 6 hodinami
Ne každý den přináší velká vítězství. Většinu z nich tvoří drobné momenty, které si často ani neuvědomujeme – a přesto dělají náš den lepším.
Foto: komerční článek

Když se vám ráno podaří vyrazit z domu včas, když zázrakem najdete volné parkovací místo tam, kde obvykle není šance, nebo když narazíte na myčku, kde můžete zaplatit mobilem. A právě takové chvíle si můžete dopřát i na čerpacích stanicích Shell. S mobilní platbou Shell SmartPay zaplatíte snadno a rychle - ať už myjete auto, nebo tankujete, a každá cesta se tak může proměnit v malé vítězství, které vám zpříjemní den.

Pro Evu bývalo mytí auta noční můrou. Auto sice potřebovalo nutně umýt, ale když spěchala, bylo špatné počasí nebo měla v autě děti, jednoduše to odkládala. Dnes jen zastaví na čerpací stanici Shell, v aplikaci Shell si vybere myčku, zaplatí mobilem a zadá kód přímo na ovládacím panelu. Žádné odbíhání od auta do prodejny.

Lenka a Tomáš jsou sourozenci, kteří sdílejí jedno auto. Praktické řešení - dokud nepřijde na lámání chleba: kdo naposledy tankoval, kdo zaplatil za myčku a kde je účtenka? Známá diskuse, která se opakuje po každém druhém víkendu. Od té doby, co začali používat Shell SmartPay, mají po problémech. Každá platba se uloží přímo do aplikace Shell - datum, částka, místo. Všechno přehledné, bez papírků, bez dohadování. "Každý z nás máme účet v aplikaci, takže vidíme, kdo platil. Konečně pořádek," říká spokojeně Lenka. Není to velká změna, ale klid v rodině je někdy ta největší odměna.

Marek se po víkendu vrací s malým synem z výletu. Po pár minutách dítě spokojeně usne, v autě tiše hraje rádio a venku se pomalu stmívá. Marek ví, že by měl auto ještě umýt a nejlépe i dotankovat, ale nechce syna budit ani trávit víc času venku v chladném večeru. Zastaví se na čerpací stanici Shell, otevře aplikaci Shell, zaplatí za myčku mobilem a zadá kód na ovládacím panelu. Za pár minut má hotovo, pohodlně natankuje a pokračuje domů. "Někdy jsou právě tyhle tiché chvíle těmi největšími výhrami," říká. Malé vítězství, které znamená klidnou cestu domů.

Foto: komerční článek

Každý řidič má ta svá drobná vítězství. Pro někoho je to, že se mu podaří odjet včas, pro jiného, že má konečně přehled o výdajích, a pro dalšího, že se po dlouhém dni může jen posadit za volant a jet domů - bez zastávek, bez čekání, bez zbytečností. A ruku na srdce, někdy i bez kontaktu s okolím. Protože každému se občas nechce být mezi lidmi. Právě v těchto chvílích přichází vhod služba Shell SmartPay - ideální řešení pro všechny, kteří chtějí mít věci jednoduché, pohodlné a pod kontrolou. Ať už jsou to rodiče s dětmi, tělesně postižení řidiči, ti, kteří spěchají, nebo jen introverti, kteří mají rádi klid.

Více než jen pohodlná platba

Služba Shell SmartPay funguje přímo v aplikaci Shell a je dostupná pro všechny členy věrnostního programu Shell ClubSmart. Po přidání platební karty do aplikace můžete jednoduše zaplatit za mytí auta nebo tankování - bez nutnosti chodit do prodejny. Zatímco mobilní platba za palivo je dostupná na všech čerpacích stanicích Shell, platba za mytí auta funguje pouze na vybraných stanicích. V aplikaci navíc najdete svůj věrnostní účet Shell ClubSmart, kde za každé tankování nebo nákup získáváte body, které můžete vyměnit za kávu, hot dog, atraktivní produkty z katalogu nebo slevu na palivo.

Foto: komerční článek
 
