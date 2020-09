Když zisk není to hlavní

Zaměstnávat handicapované má smysl. V Z+M Group to vědí. Místa pro ně vytvářejí už 20 let.

"Zaměstnávání zdravotně postižených osob není snadné. V Z+M Group však vnímáme zaměstnávání handicapovaných pracovníků jako prostředek přímé pomoci těmto lidem," vysvětluje obchodní ředitel Jan Krawczynski. Díky tomu může Z+M Group ostatním firmám nabídnout možnost náhradního plnění. "Dosáhnou tím nejen úspory, ale především pomohou potřebným, a stanou se tak součástí něčeho většího," říká Jan Krawczynski.

Proč jste se rozhodli investovat právě do vytváření pracovních míst pro handicapované?

Na samém začátku byla potřeba najít do naší výroby zaměstnance na zkrácené úvazky. Pak jsme ale pochopili, že těmto lidem skutečně pomáháme se začleněním do normálního pracovního prostředí, a tím i do běžného života a společnosti. Handicapovaní kolegové jsou dnes plnohodnotnou součástí našeho týmu, a to napříč celou strukturou Z+M Group. I s jejich přispěním se naše firma etablovala a dosáhla na trhu současného postavení.

Co všechno to obnáší?

Zaměstnávání osob s omezením je hlavně o individuálním přístupu a pochopení možností daného kolegy. Ne vždy jej lze "zaškatulkovat" do pracovní pozice úplně standardním způsobem. Často řešíme individuální nastavení pracovní doby nebo speciální pracovní pomůcky, stejně tak musíme počítat např. s větším pracovním volnem na případnou lékařskou péči nebo lázně apod. Je to trošku náročnější, ale za ty desítky let jsme již na tyto situace interně nastaveni a řada nově přicházejících handicapovaných kolegů je naším přístupem mile překvapena.

Co byste doporučil dalším firmám, které by chtěly takovýmto způsobem "přerůst svůj vlastní business" a vrátit část zisku společnosti?

Na tuto otázku je podle mě velice snadná odpověď. Buď jděte stejnou cestou jako my nebo - pokud k tomu nemáte potřebné podmínky - navažte spolupráci s námi a podpořte zaměstnávání zdravotně postižených lidí v režimu náhradního plnění. Neberte přitom náhradní plnění jako zákonnou povinnost, ale jako nástroj, jak můžete pomoci těm nejpotřebnějším.

Jaké služby a v jakých oborech formou náhradního plnění nabízíte?

Naši nejsilnější stránkou jsou služby v oblasti tiskových a dokumentových řešení. Dnes umíme pokrýt celý životní cyklus dokumentu. Dodáme papír či kancelářské potřeby, pronajmeme a servisně zajistíme tiskové zařízení, vytištěné dokumenty, např. faktury, jsme schopni následně digitalizovat a vytěžit v našem digitalizačním centru, informace z dokumentu zapsat do DSM sytému a poté ERP systému. Samotný dokument pak archivovat nebo skartovat. Stejně tak můžeme v režimu náhradního plnění dodat IT infrastrukturu a hardware/software nebo zajistit kompletní dotační management nejen na jejich pořízení.

Kolik může díky spolupráci s vámi zaměstnavatel ušetřit prostředků?

Naši zákazníci, kteří využívají náhradní plnění, ušetří obvykle přes 30%. Obecně se však snažíme zákazníkům nabídnout komplexní služby, např. zajistit jim audit tiskového prostředí a navrhnout ideální řešení k dosažení maximální úspory nákladů na tisk.