Psi umí plakat, dojme je shledání s páníčkem, zjistili vědci

Když se jejich pán vrátí domů, vrtí psi ocasem, skáčou a někdy mu i olíznou tvář. Vědci teď na "vítací seznam" přidali další položku. Psům při návratu jejich majitele zvlhnou oči dojetím.

Když pes pláče radostí z opětovného shledání, funguje to jako tmel již existujícího pouta mezi zvířetem a jeho pánem. Dospěli k tomu japonští vědci. Ne že by neměli čím plakat. Stejně jako lidé mají čtyřnozí chlupáči slzné kanálky, až dosud se ale nikdo nezamyslel nad tím, že jim slzy do očí mohou vehnat emoce, a ne jen potřeba vyplavit z oka smítko.

Pokus, zda psi pláčou, inspirovala pudlice vědce Takefumiho Kikušiho, který si před několika lety všiml, že se jeho fence lesknou oči, kdykoliv se mazlí se svými tehdy čerstvě narozenými štěňaty. "Přišli jsme na to, že psi roní slzy v závislosti na pozitivních emocích," cituje vědce CNN. Zjistili také, že emoci spouští oxytocin, jemuž se někdy říká hormon lásky a mateřství.

Pokusu se účastnilo 22 psů a vědci sledovali, jak reagují při setkání s lidmi, které znají od vidění, a jak moc slzí, když domů přijde jejich pán. A právě s jeho příchodem psům oči zvlhly. Dalším pokusem navíc výzkum zjistil, že to způsobil oxytocin, tedy hormon lásky.

Slzící pes se má možná lépe

Na mnoho otázek o dojatých psech v Japonsku nenašli odpověď, protože ji zatím nehledali. Neví se, zda psi prolévají slzy, když jsou smutní, a zatím také není jasné, jestli orosené oko psa nemá i nějakou společenskou roli.

Kikuši ohledává možnost, zda náhodou psi se třpytící se slzou v oku nemotivují své lidské společníky, aby se o ně lépe starali. Jeho tým nechal 74 dobrovolníkům hodnotit fotografii uslzených a neuslzených psů. Lidé byli více nakloněni těm s mokrýma očima.