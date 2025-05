Když dítě má dítě. Psychiatrička promluvila o traumatu mladého mateřství

Je lepší předčasně přijmout roli matky, na kterou není psychicky ani sociálně připravená, nebo zvolit interrupci, která v její duši může zanechat trvalé stopy? Psychiatrička Ivana Růžičková bez obalu popisuje, jak hluboce zasahuje nečekané těhotenství do psychiky mladých dívek a jak ovlivňuje vývoj jejich dětí. Existuje vůbec dobré řešení v takto křehké situaci?

Když dívka otěhotní v brzkém věku, jaké to pro ni může mít psychické následky?

Ale to není jen o psychice, předně je v takovém věku ještě závislá na své rodině, protože málokdo je v té době existenčně samostatný. Když se náctiletá dívka rozhodně mít dítě, myslím si, že v tomto věku je na mateřství ještě emočně nezralá. Sama teprve dospívá.

Může to mít vliv i na narozené miminko?

Když do této situace přijde dítě, je to velmi problematické jak pro maminku, tak i pro dítě. Vždyť ona sama je tak trochu dítě. Z dnešního odborného pohledu dospívání končí ve 25 letech. Do té doby člověk řeší především sám sebe a není zralý na to být rodičem. Miminko potřebuje pevnou vazbu s matkou, potřebuje, aby ta maminka dokázala přečíst jeho emoce, co potřebuje. Nejsem si jistá, jestli je toho dívka v pubertě schopná.

Když se rozhodne miminko si nechat, bylo by pro ni lepší navštívit nějakého odborníka přes psychiku?

Dívka je vystavena předčasné dospělosti. Strašně záleží na tom, jaké má rodinné zázemí. Jestli je tam třeba maminka či babička, která je ji schopná podpořit v mateřské roli, jestli má stálého partnera. Odborná péče by byla důležitá. Ani ne tak pro ni samotnou, ale aby ji někdo vedl k větší sebejistotě v mateřské roli. Je důležité, aby s ní a dítětem pracoval zároveň.

Kdyby se dívka rozhodla pro interrupci, jaký zásah to do jejího života může mít?

Těžce jsem si povzdechla, protože je to nepříjemný zásah. Nejen pro to prožívání, ale také kvůli možným problémům s dalším otěhotněním v budoucnu.

MUDr. Ivana Růžičková je zkušenou psycholožkou a psychiatričkou se sídlem v centru Prahy.

Říká se, že miminko už u maminky v bříšku pociťuje její emoce a ovlivňuje to vývoj embrya. Myslíte si, že to těšení či netěšení může ovlivnit dítě do budoucnosti?

Existují výzkumy, které se zabývaly nitroděložním vývojem dítěte, a bylo jasné, že dítě reaguje na hlas matky. Je s ním spojená i v tom nitroděložním životě. Reaguje nejen na hlas, ale i na pocity. Pokračuje to pak po porodu. Není to oddělené, nejsou to dvě entity, ale je to pokračování, co se děje po porodu. Je v tom návaznost.