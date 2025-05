Kdo vyfotil "napalmou dívku"? Nový dokument přinesl pochyby o tom, kdo stiskl spoušť

Ikonická fotografie z války ve Vietnamu může být dílem jiného fotografa, než se dosud všeobecně soudilo. Za autora snímku The Terror of War, obvykle označovaného jako "napalmová dívka" se dlouho považoval Nick Huỳnh Công Út, vietnamsko-americký fotograf pracující pro agenturu AP. Jenže nyní se objevil dokument, který tvrdí, že snímek pořídil někdo jiný.

Fotografie zůstává jedním z nejsilnějších snímků pořízených ve válce ve Vietnamu. Od jejího zveřejnění v červnu 1972 je oficiálně připisována Nicku Útovi, který za ni v roce 1973 získal ocenění World Press Photo a prosadil se jako uznávaný fotožurnalista.

Nedávný dokumentární film však tuto historii zpochybnil a namísto toho navrhl, že fotografii, na níž je zachycena nahá popálená devítiletá dívka jménem Phan Thi Kim Phuc, jak prchá před napalmovým útokem v jihovietnamské vesnici Trảng Bàng, pořídil muž jménem Nguyen Thành Nghe. Snímek The Stringer, který měl premiéru na lednovém festivalu v Sundance, tvrdil, že Ngheovi, reportérovi televize NBC, který často prodával fotografie agentuře AP, byly odepřeny zásluhy ve prospěch Úta.

Příliš mnoho pochybností

Na pochybnosti nyní upozornil deník The Guardian. Snímek napalmové dívky měl hluboký dopad na veřejné mínění ve Spojených státech a stal se symbolem protiválečných protestů.

World Press Photo reagovala tak, že autorství fotografie pozastavila. Dokumentární film přinesl tolik pochybností, že je World Press Photo nemohlo přehlížet a spustilo vlastní vyšetřování. Interní analýza, která probíhala od ledna do května 2025, dospěla k závěru, že slavnou fotku pravděpodobně pořídil někdo jiný než Nick Út. V úvahu přicházejí fotografové Nguyễn Thành Nghệ nebo Huỳnh Công Phúc.

Snímek je autentický

Pozastavení se týká pouze autorství fotografie, o jeho pravosti pochyby nejsou. "Je důležité konstatovat, že samotný snímek je nezpochybnitelný. Tato fotografie představuje skutečný historický okamžik, který stále rezonuje ve Vietnamu, Spojených státech i celosvětově," uvedla Joumana El Zein Khouryová, výkonná ředitelka World Press Photo.

Vlastní vyšetřování si vedla i agentura AP, která tvrdí, že nenašla důkazy, jenž by opravňovaly ke změně autorství fotografie. Ve zprávě na 96 stranách rozebírá, že kauzu nebylo možné jednoznačně vyřešit kvůli absenci klíčových důkazů, technologickým omezením a úmrtí několika klíčových zúčastněných osob. A také proto, že je to padesát let stará historie.

"Neexistují žádné jednoznačné důkazy, které by dokazovaly, že Nick Út tuto fotografii nepořídil," uvedl v prohlášení Derl McCrudden, viceprezident agentury AP.

Pro World Press Photo je však oficiálně nyní autor neznámý. "Je možné, že autor fotografie nebude nikdy zcela potvrzen," uvedla organizace. "Pozastavení autorství platí, dokud se neprokáže opak."