Kazma odhalil pozadí prohrané sázky s Marešem. Byla to připravená kampaň, tvrdí

Fingovaná nehoda byla údajně součástí kampaně, do které Kamil Bartošek zapojil i ministerstvo dopravy a Červený kříž.

Téměř pět měsíců trvalo vyjádření Kamila Bartoška, známého pod uměleckým jménem Kazma, k fingované dopravní nehodě, kterou připravil letos v dubnu s týmem svého pořadu One Man Show na moderátora Leoše Mareše.

Ten se téhož měsíce vsadil s kolegou z rádia Patrikem Hezuckým, že bude několik týdnů jezdit pouze v trabantu, a pokud ho kdokoliv nachytá, jak řídí jiné auto, přijde o své ferrari. A to se v dubnu podařilo týmu One Man Show. Mareš totiž nastoupil do bouraného vozu, se kterým chtěl couvat, aby zachránil život, jak tehdy moderátor na Instagramu vysvětlil.

"U dopravní nehody zastaví jen jeden člověk z deseti. Jsme rádi, že se dnes Leoš Mareš stal nevědomky ambasadorem všech těch, kteří by zastavili," okomentoval tehdy video přímo z místa havárie Kazma.

Právě dramaticky nízký počet lidí, kteří zastaví u dopravní nehody, se stal námětem celého videa, které Kazma zveřejnil 12. září na webu Stream.cz.

Vysvětlil, že fingovaná havárie byla součástí osvětové dopravní kampaně. Podílejí se na ní i BESIP, ministerstvo dopravy a Červený kříž, jejichž loga jsou uvedena i na webu projektu. Na něm radí řidičům, jak se zachovat v případě, že pojedou kolem dopravní nehody. Vyjádření ministerstva Aktuálně.cz zjišťuje. "Pokud ta kampaň zachrání jeden lidský život, tak má velký smysl," říká ve videu ministr dopravy Dan Ťok.

Kazma do projektu zapojil řadu známých osobností, například zpěváka Vojtu Dyka či politika Dominika Feriho.

Reakce na sociálních sítích jsou rozpačité, lidé na jednu stranu oceňují, že Kazma upozorňuje na vážný problém, na tu druhou ale připomínají, že se za každou cenu snaží zamaskovat dubnový přešlap s nahranou dopravní nehodou.

Leoš vyhlásil sázku na auto, který mu nepatří a Kazma s Markusem udělali přešlap, kterej se celou epizodu snažili zachránit dotáčkama. Zbytečná nehoda tří influencerů, u který se zastvuje až moc lidí. 🤦🏻‍♂️ — Kovy (@kovy_gameballcz) September 12, 2018

Poslední věc k tý šaškárně :)) Fakt potřebujeme na lži vystavěnej virálek, abychom si coby národ uvědomili, že je docela žádoucí, zastavovat u dopravních nehod? :D To jsme na tom teda hodně špatně... — Zdeněk Princ (@RaderCZ) September 12, 2018

Nějak nechápu, co se s vydáním #OMS vlastně změnilo.



Fingovaná nehoda je pořád přes čáru.

Záměr pro dobrou věc je jasný od začátku.



Já jsem teď navíc zklamaný, že Marešovo následné chování přece jen bylo divadlo a hraní na city. 👎



Respekt, jak to #Kazma naplánoval, toť vše. — Martin Tomáš (@martin__tomas) September 12, 2018

Podívejte se na video: Blbce z lidí prvoplánovitě nedělám, tvrdí Kazma