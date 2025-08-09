Kanibal za varhany. Kdo skutečně byl „Papa Denke“ z Münsterbergu?

Blížil se konec roku 1924 a ve slezském městečku Münsterberg se lidé připravovali na Vánoce. Za nenápadnými zdmi domu na adrese Teichstraße 10 se skrývalo děsivé tajemství, které si nikdo nedokázal ani představit.
Příběh Karla Denkeho, místními uctivě přezdívaného "Papa Denke", není pouhým životopisem jednoho z nejděsivějších sériových vrahů historie. Je ukázkou, jak přetvářka snadno oklame okolí - a jak silná může být celospolečenská slepota. Denke vedl více než 20 let mistrně dvojí život. V kostele hrou na varhany doprovázel bohoslužby a ve svém domě páchal nepředstavitelné hrůzy. Vánoční čas se odhalením jeho zvěrstev změnil v období, na které by město nejraději zapomnělo.
Jak mohl tak dlouho unikat podezření? A proč jméno "zapomenutého kanibala" téměř zmizelo z dějin, zatímco jiní vrazi z té doby jsou stále známí po celém světě?