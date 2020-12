Kapela Na palubě Divadla Na Jezerce hraje dál!

Divadlo Na Jezerce v tomto podivuhodném roce nastudovalo čtyři inscenace, z nichž jen dvě mohlo uvést. Coburnův GIN GAME a NAPROSTÉ CIZINCE Paola Genovese. Následoval zákaz kulturních akcí. Ministr Zaorálek „pomohl“ prohlášením, že soukromá divadla nepatří do kultury.

Přesto jsme připravili dvě další kulturní akce Divadla Na Jezerce, dvě české novinky - hru Petra Vacka ZE ŽIVOTA ČAPKA a hru Jana Jirků MAŠÍNI. Obě hotové premiéry jsme nuceni z důvodů dalších vládních zákazů přeložit do roku 2021. Omlouváme se všem divákům, kterým donekonečna přesouváme zakoupené vstupenky na další a další termíny. Věřte, že bychom pro vás hry, na které jste se chtěli jít podívat, hráli rádi. Celkem jsme museli zrušit 156 představení plus dvě zmíněné premiéry. O vládních nařízeních se dozvídáme stejně jako vy jen z médií a bohužel vždy až na poslední chvíli. Působí to neseriózně a nezodpovědně, ale není to naší vinou. Neprojdou-li úplným lockdownem i velké firmy, ve kterých pracují tisíce lidí a budou-li donekonečna zavírány jen malé obchody, malé divadelní sály a kina, restaurace a podobně, budeme se v tomto začarovaném kruhu pohybovat stále. Smysluplnému řešení bohužel brání absurdní střet zájmů premiéra České republiky, který nedovolí ani na pár týdnů uzavřít stovky svých obřích firem v potravinářství, chemii a zemědělství. Nebo ve firmách Andreje Babiše nákaza nehrozí? Jeho zaměstnanci nejsou vystaveni nebezpečí přenosu viru covid 19? Možnými přenašeči viru jsou jen návštěvníci divadel, kin, galerií a restaurací nebo lidé nakupující v malých obchodech? Skončí nouzový stav 23. prosince? Ví někdo, co bude po něm? Má někdo nějaký plán? Pokud ano, proč ho občané nesmějí znát? Ptát bychom se mohli až do konce roku 2020. Nebo do konce příštího roku?

Přejeme všem našim divákům a všem občanům České republiky lepší rok 2021 a díváme se s nadějí k parlamentním volbám, kterých se snad ve zdraví dožijeme.

Divadlo Na Jezerce vám přeje krásné vánoční svátky a všechno dobré v roce 2021.